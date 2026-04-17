A TV Globo anunciou nesta sexta-feira (17) que Everaldo Marques narrará os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano. Além do comunicador, os comentaristas Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior completam a equipe que atuará nos jogos da equipe de Carlo Ancelotti.

— Narrar os jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é o sonho de criança, quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Então, esse é o topo da montanha e que vou poder realizar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo — disse Everaldo em comunicado publicado pela Globo.

Ele substituirá Luís Roberto, narrador número 1 da emissora, que foi diagnosticado com neoplasia na região cervical no começo de abril.

— O Luís Roberto é alguém que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Uma pessoa sempre muito gentil, que me acolheu de uma maneira incrível quando eu cheguei na Globo. Nós conversamos praticamente todos os dias. Enquanto o Luís cuida da saúde, eu vou abraçar essa missão e me preparar da melhor maneira possível para estar à altura dessa oportunidade que eu estou recebendo.

Everaldo é considerado um dos narradores mais versáteis dos canais Globo. Além do futebol, já narrou inúmeras modalidades olímpicas e, atualmente, é a voz da Fórmula 1 na emissora. Ele irá para a sua segunda Copa do Mundo no canal.