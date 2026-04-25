Globo anuncia narradores para a Copa do Mundo na TV aberta e fechada; veja quem são

Renata Silveira, Paulo Andrade e Dandan Pereira estão escalados para o Mundial. Estevam Avellar / Globo

A Globo anunciou, nesta sexta-feira (24), novas mudanças no time de narradores da emissora para a Copa do Mundo. As alterações acontecem em função do afastamento de Luís Roberto, diagnosticado com uma neoplasia na região cervical. Everaldo Marques assumirá os jogos da Seleção Brasileira no lugar.

Renata Silveira, que volta de licença-maternidade em maio, viajará para a cobertura do torneio. Ela e Gustavo Villani irão narrar os jogos da fase de grupos na TV aberta.

Paulo Andrade fará a cobertura para a TV aberta e o Sportv durante a fase de grupos. Nos mata-matas, ele viaja e faz as transmissões presencialmente para o Sportv.

Também para o Sportv, Dandan Pereira estará in loco para as transmissões da primeira fase, enquanto Paulo Andrade está no Brasil. Os jogos da Seleção no canal ficam a cargo de Luiz Carlos Jr., que também será o responsável pela transmissão da abertura.

A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá começa no dia 11 de junho e vai até 19 de julho, quando ocorre a grande final. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos.