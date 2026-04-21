Fifa inicia nova fase de venda de ingressos para Copa de 2026

Esta fase de vendas se refere aos ingressos das categorias 1 a 3. DAN MULLAN / POOL/AFP

A Fifa colocará à venda, nesta quarta-feira (22), um novo lote de ingressos para a Copa do Mundo, 50 dias antes do início do Mundial. As entradas abrangem todas as 104 partidas do torneio, que começa dia 11 de junho.

"Os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, e as compras serão processadas em tempo real, sujeitas à disponibilidade", explicou a entidade máxima do futebol mundial em um comunicado, observando que as vendas terão início às 12h (horário de Brasília) no site oficial.

"Além deste lote, novos ingressos continuarão a ser colocados a venda de forma regular, até a final de 19 de julho", também de acordo com a disponibilidade, acrescentou a Fifa.

Ao ser consultada pela AFP, uma porta-voz da Fifa esclareceu que esta fase de vendas se refere aos ingressos das categorias 1 a 3, assim como aos assentos nas primeiras filas, dependendo da partida específica.

— As vendas de ingressos continuam fortes, com interesse significativo em todas as partidas — afirmou ela.

Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mais de 5 milhões de ingressos já foram vendidos, de um total de aproximadamente 7 milhões disponibilizados para o torneio, um número baseado na capacidade de público dos 16 estádios da Copa do Mundo.

O torneio, organizado este ano pelos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções e 104 partidas, das quais 78 serão disputadas em solo americano.

Polêmicas

A questão da venda de ingressos gerou controvérsia com a Fifa sendo acusada de oferecer bilhetes a preços exorbitantes, apesar das promessas feitas quando o torneio foi concedido às três nações anfitriãs.

Em 24 de março, a Football Supporters Europe (FSE) e a Euroconsumers, uma organização que representa consumidores em todo o continente, anunciaram ter apresentado uma denúncia contra a Fifa junto à Comissão Europeia, alegando abuso de posição dominante de mercado e exigindo que a entidade abandone seus procedimentos de compra "opacos e desleais".