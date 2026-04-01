Fifa altera horário de Brasil x Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo; confira

Partida ocorre no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Fifa fez dois ajustes na tabela da Copa do Mundo após a definição das últimas vagas. Uma delas é a antecipação do jogo entre Brasil e Haiti, na segunda rodada.

O jogo, que ocorre no dia 19 de junho, será às 21h30min (horário de Brasília), meia hora mais cedo que o previsto anteriormente.

A partida entre Turquia e Paraguai também sofre alteração e ocorrerá à 1h da madrugada (horário de Brasília) do dia 20 de junho, em São Francisco.

Brasil x Haiti - 2ª rodada