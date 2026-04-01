Fifa altera horário de Brasil x Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo; confira

A Fifa fez dois ajustes na tabela da Copa do Mundo após a definição das últimas vagas. Uma delas é a antecipação do jogo entre Brasil e Haiti, na segunda rodada.
O jogo, que ocorre no dia 19 de junho, será às 21h30min (horário de Brasília), meia hora mais cedo que o previsto anteriormente.
A partida entre Turquia e Paraguai também sofre alteração e ocorrerá à 1h da madrugada (horário de Brasília) do dia 20 de junho, em São Francisco.
Brasil x Haiti - 2ª rodada
- 19 de junho (sexta-feira), às 21h30min (Horário de Brasília)
- Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia (Estados Unidos)