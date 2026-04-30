Ex-jogador de Grêmio e Inter defende convocação de Neymar para a Copa: "É sempre tudo nas costas dele"

Anderson foi revelado pelo Grêmio em 2005 e teve passagem pelo Inter entre 2015 e 2016. Carlos Macedo / Agencia RBS

Ex-jogador de Grêmio e Inter, Anderson saiu em defesa da convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista ao ex-zagueiro e ex-companheiro de Manchester Unitede, Rio Ferdinand, o gaúcho afirmou que o camisa 10 do Santos "carrega" a Seleção Brasileira há uma década e o colocou no mesmo nível de Ronaldinho Gaúcho.

— Não entendo porque as pessoas no Brasil falam do Neymar. Ele está há 10 anos sozinho (na Seleção). É o nosso maior artilheiro, só não ganhou a Copa do Mundo. Se levar ele, acho que o Brasil tem grande chance — disse Anderson.

— Em 2002, o Ronaldo teve o mesmo problema no joelho que ele teve. Ele ficou 30 dias dentro das instalações, e o Brasil ganhou. Claro, tinha Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho. Neymar só tem o Neymar. É sempre tudo nas costas dele. É o melhor jogador há 10 anos — destacou o ex-meia no Rio Ferdinand Presents.

Além disso, ele indicou que não há no elenco atual um substituto para Neymar:

— Quando o Neymar parar, vão falar de quem? Vini? É um nível diferente. Neymar é um nível diferente. É de outro planeta, Neymar para mim é do mesmo nível do Ronaldinho de qualidade.

Contagem regressiva

A lista final de Ancelotti será divulgada em 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã. Até lá, o Santos de Neymar ainda tem compromissos importantes. E Ancelotti já avisou que quer o craque "inteiro".

O Brasil tem sofrido com lesões nos últimos dias que podem mexer na lista. Rodrygo já está há mais tempo fora, enquanto Estêvão sofreu uma grave lesão e tenta se recuperar a tempo da Copa. Militão é outro desfalque certo.