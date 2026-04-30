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Ex-jogador de Grêmio e Inter defende convocação de Neymar para a Copa: "É sempre tudo nas costas dele"

Para o ex-meia, camisa 10 do Santos "carrega" a Seleção Brasileira há uma década 

Zero Hora

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