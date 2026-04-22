Estêvão tem lesão mais grave do que o esperado e deve perder Copa do Mundo, diz site

Estêvão é um dos destaques do Chelsea, com oito gols e quatro assistências em 36 partidas. GLYN KIRK / AFP

A presença de Estêvão na Copa do Mundo está em xeque. O atacante do Chelsea sofreu uma lesão de grau 4 na coxa direita e não teria condições de se recuperar a tempo de defender a Seleção Brasileira no Mundial. As informações são do site The Athletic.

O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no sábado (18), pela Premier League. Exames preliminares apontaram para um problema leve, mas uma análise mais aprofundada teria atestado a gravidade da lesão.

Ao Estadão, a CBF informou que "o departamento médico da Seleção mantém contato com todos os clubes que têm jogadores selecionáveis. Mas as informações sobre lesão, tratamento e tempo de recuperação são de responsabilidade dos clubes". A entidade aguarda um posicionamento do Chelsea para entender a situação de Estêvão.

Estêvão é um dos destaques do Chelsea, com oito gols e quatro assistências nas 36 partidas de sua temporada de estreia pelo time inglês. De acordo com o técnico Liam Rosenior, o brasileiro não segurou as lágrimas no vestiário após a lesão. Ele só deve voltar a jogar pela equipe de Londres na próxima temporada.

Convocação

A convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa acontece no dia 18 de maio e apresentação do grupo na Granja Comary está marcada para o dia 30. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos.

Ancelotti torce para que a Seleção Brasileira não tenha mais nenhuma baixa até a Copa. O treinador já não poderá contar com Rodrygo, do Real Madrid, que sofreu grave lesão no joelho.

Para o ataque, o italiano deve ter à disposição nomes como Vini Jr, Raphinha, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. Endrick, Igor Thiago e Rayan ainda brigam por uma vaga no setor.