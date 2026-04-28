Éder Militão faz declaração após cirurgia: "Tenho que cuidar do meu corpo para poder jogar com confiança"

Éder Militão convive com lesões desde o ciclo do Catar, em 2022. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

O zagueiro Éder Militão está fora da Copa do Mundo. Em consulta com especialista na Finlândia, foi confirmada a gravidade da lesão do jogador do Real Madrid na coxa esquerda. Ele foi operado nesta terça-feira (28). A expectativa é de que retorne aos gramados apenas em outubro.

Nota do Real Madrid

"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma ruptura no tendão proximal do músculo bíceps femoral da perna esquerda. A operação foi realizada pelo Dr. Lasse Lempainen sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará sua reabilitação nos próximos dias".

A lesão de Militão ocorreu há uma semana, na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, pela La Liga. Ao ser substituído, no fim do primeiro tempo, a impressão era de que o problema não era grave. O diagnóstico, no entanto, foi piorando com o passar do tempo.

Jogador faz pronunciamento

Depois da cirurgia realizada nesta terça-feira (28), Militão postou uma declaração nas redes sociais sobre sua situação:

"Quem convive comigo sabe o quanto eu me dediquei e esforcei para estar na minha melhor condição física, mas infelizmente, tenho que cuidar do meu corpo para poder jogar no Real Madrid e na Seleção com confiança.



A todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio, meu mais sincero agradecimento. E também a todos que estão ao meu lado, minha família, meus filhos, minha esposa @tainamilitao, saibam que a luta continua, por que o melhor ainda está por vir."

Lesões são recorrentes

A lesão na coxa é recorrente para o zagueiro. Militão desfalcou o Real Madrid por quatro meses, entre dezembro e março. Na segunda (27), ele embarcou para a Finlândia em busca de um novo diagnóstico.

Antes, o jogador havia realizado dois exames, que foram considerados inconclusivos. Uma lesão anterior, no mesmo local, havia resultado em fibrose e inchaço na região, impedindo que a profundidade da nova contusão fosse detectada.

Outras lesões na Seleção

Além de Militão, a Seleção também perdeu outro jogador importante na reta final do ciclo da Copa do Mundo. Rodrygo, parceiro de Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, em março, e também não irá ao Mundial.

A Seleção estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, um sábado, às 19h, contra o Marrocos. O Brasil está no grupo C, com Haiti e Escócia.

A convocação para a Copa do Mundo está agendada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Já a apresentação dos jogadores na Granja Comary acontece no dia 27 do mesmo mês.