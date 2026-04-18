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Dez jogadores que disputaram Copas do Mundo e depois atuaram na dupla Gre-Nal

A um mês da convocação de Carlo Ancelotti, Zero Hora relembra atletas que atuaram em Mundiais antes de atuarem por Grêmio e Inter

Valter Junior

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