França confirma lesão de atacante e ganha desfalque para a Copa do Mundo

Ekitiké foi substituído ainda no primeiro tempo em jogo contra o PSG. Frank Fife / AFP

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, confirmou que Hugo Ekitiké está fora da Copa. O atacante sofreu uma lesão durante o jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira (14).

— Infelizmente o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo — disse Deschamps.

O atacante e ponta de 23 anos foi retirado de maca do gramado de Anfield com uma lesão ainda não foi especificada. O técnico da França ainda completou:

— Ele voltará à sua melhor forma. Estou convencido disso.

Durante o jogo de volta das quartas de final da Champions League, partida que o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké sofreu a lesão aos 28 minutos, levando imediatamente as mãos à parte posterior do tornozelo direito.

Ele deixou o campo de maca, em lágrimas, após não conseguir se levantar apesar de várias tentativas.

As imagens de sua lesão sugerem uma ruptura, total ou parcial, do tendão de Aquiles, o que ainda requer confirmação por meio de exames médicos.

A França está no Grupo I da Copa do Mundo que será disputada na América do Norte, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega.