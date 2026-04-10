Auxiliar da Seleção acredita que Neymar ainda "tem chance" de ir à Copa do Mundo

Neymar não joga pela Amarelinha desde 2023. NELSON ALMEIDA / AFP

Auxiliar técnico da seleção brasileira, Davide Ancelotti acredita que ainda dá tempo de Neymar garantir uma vaga entre os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México.

— É uma decisão do treinador. Ele (Carlo Ancelotti) tem tempo para tomá-la. A lista final sai no dia 18 de maio. É claro, ele (Neymar) é o maior artilheiro da seleção e tem chance. Tem tempo para fazer seu melhor e tentar se colocar na lista — declarou Davide em entrevista à BBC divulgada na última quinta-feira.

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A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo está programada para o dia 18 de maio. Até lá, o atacante do Santos tem 11 partidas para mostrar a Ancelotti que pode contribuir com o Brasil na busca pelo hexa.

A última vez que Neymar foi chamado foi em 2023, quando ele ainda estava no Al Hilal. Sob o comando de Fernando Diniz, ele esteve presente no plantel que disputou jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Entretanto, no mês seguinte, ele teve uma grave lesão no joelho, que o deixou fora de ação por um longo período. Desde então, o craque não foi mais convocado.

Em 128 jogos pelo Brasil, Neymar tem 79 gols marcados e é o maior artilheiro da seleção, à frente de grande ídolos do futebol brasileiro como Pelé, Ronaldo, Romário e Zico.

Elogios a Estevão

Davide Ancelotti também afirmou que o jovem Estêvão, atacante do Chelsea, pode ser a grande surpresa do Brasil na próxima Copa do Mundo. Para ele, o jogador de 18 anos tem tudo para se destacar:

— Em termos de jogadores de ataque, temos muito talento e perfis diferentes. Se eu tiver que dizer um nome, Estêvão é um dos talentos em ascensão no Brasil. Na última Data Fifa, não esteve, porque estava voltando de lesão.

— Para nós, como comissão técnica, é importante ter todos os jogadores em forma. É claro, na lista final será diferente. Se tivermos jogadores importantes que possam se recuperar a tempo do primeiro jogo, podemos chamá-los. (Estêvão) É um grande talento, grande finalizador, um jogador que pode dominar na Europa como seu talento nos próximos anos — disse.

E Vini?

Outro jogador elogiado pelo auxiliar técnico da seleção foi Vinicius Jr. Apesar de já demonstrar todo o seu talento pelo Real Madrid, o jogador ainda é criticado por não ser decisivo pelo Brasil. Para Davide, a pressão sobre Vini Jr. é ainda maior por causa de seu potencial.

— Vinicius é uma estrela do futebol por causa do seu talento. Ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo, então carrega esse peso porque todos esperam que ele vença o jogo sozinho e as expectativas sobre ele são maiores do que sobre qualquer outro jogador, talvez apenas sobre Mbappé neste momento — avaliou.

Projetou a Copa

No Mundial, o Brasil está no Grupo D, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho, contra a seleção marroquina, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Com uma temporada longa na Europa, devido à disputa do Mundial de Clubes no ano passado, Davide acredita que o acúmulo de jogos será um obstáculo na preparação e desempenho da seleção. Ainda assim, ele cita que o Brasil está pronto para a Copa e demonstra confiança no elenco.

— Será difícil porque será depois de uma temporada muito longa. Há jogadores que chegarão à Copa do Mundo com mais de 60 jogos disputados, e isso não é bom. Não será bom para o espetáculo nem para quem estiver assistindo. Então, cuidaremos dos jogadores fisicamente. Será importante porque o clima estará muito quente.