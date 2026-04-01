Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre a Croácia

O Brasil encerrou a data Fifa com uma vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, nesta terça-feira (31). Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Danilo Santos, Igor Thiago, de pênalti, e Martinelli.

O amistoso, assim como a partida contra a França, serviu para o técnico Carlo Ancelotti fazer suas últimas observações antes da convocação final, que ocorre no dia 18 de maio.

Veja as notas dos jogadores do Brasil na vitória contra a Croácia

Bento

Falhou na única chegada de maior perigo da Croácia e sofreu o gol. Nota: 5

Ibañez

Partida segura na defesa e de pouco avanço no ataque, como já era esperado. Nota: 6

Marquinhos

Pouco exigido, mas deu condições para Majer marcar o gol da Croácia. Nota: 5,5

Léo Pereira

Fazia uma atuação segura até o gol croata, momento em que estava fora de posição. Nota: 5,5

Douglas Santos

Outra atuação simples e sem muitos recursos do lateral que deve ser o reserva de Alex Sandro no Mundial. Nota: 6.

Casemiro

Mais uma atuação firme de um dos homens de confiança de Ancelotti. Só precisa cuidar as faltas, já que foi amarelado nos dois jogos. Nota: 6,5

Danilo Santos

Peça fundamental nos ataques da Seleção Brasileira e autor do primeiro gol. Ganhou muitos pontos com Ancelotti nos dois amistosos finais e pode ter confirmado sua vaga na Copa do Mundo. Nota: 7,5

Matheus Cunha

Grande lançamento para Vinícius Júnior no primeiro gol do Brasil e boas participações no ataque. Nota: 6,5

Luiz Henrique

Foi o pesadelo da defesa croata no lado direito e mostrou mais uma vez ser uma boa alternativa para o ataque brasileiro. Nota: 7.

Vinícius Júnior

Uma atuação que chega perto do que se espera de um dos melhores jogadores do mundo. Foi bem em lances individuais, principalmente na assistência para o gol de Danilo Santos. Nota: 7.

João Pedro

Apagado no primeiro tempo, perdeu uma chance que o camisa 9 do Brasil nunca pode perder. Nota: 5,5.

Fabinho

Entrou bem na vaga de Casemiro e pode ter confirmado o seu espaço na convocação final. Nota: 6,5.

Danilo

Nem mesmo a vaga garantida na Copa foi capaz de impedir a falha no gol croata. Não desarmou Majer. Nota: 5

Igor Thiago

Aproveitou bem a oportunidade. Fez o gol de pênalti e iniciou o lance do terceiro gol. Nota: 7.

Gabriel Martinelli

Entrou com liberdade para atacar em velocidade pela esquerda e foi premiado com o gol. Nota: 7.

Rayan

Estreia na Seleção quase rendeu um gol no fim da partida, mas Livaković espalmou. Nota: 6

Kaiki Bruno

O cruzamento para o gol croata é no seu lado. Não teve a melhor estreia pela Seleção. Nota: 5,5.

Endrick

Entrou para decidir o jogo. Sofreu um pênalti e deu a assistência para o segundo gol. Atacante voltou a ser forte candidato na lista final de Ancelotti. Nota: 7,5

Andrey Santos

Entrou no segundo tempo e teve atuação mais discreta. Nota: 6.

Croácia