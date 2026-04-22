Confira os brasileiros que podem jogar a Copa do Mundo por outras seleções

Apesar de ser filho de brasileiros, o Johnny Cardoso nasceu no país e representa a seleção estadunidense. Johnny Cardoso @johnny_l01 / Instagram/Reprodução

Faltando 50 dias para a Copa do Mundo 2026, pela primeira vez a competição não contará com técnicos brasileiros nas áreas técnicas, mas isso não significa que o Brasil ficará fora do cenário do torneio. Contudo, o país deverá marcar presença em diversas seleções por meio de jogadores que optarão por defender outras bandeiras.

Ao menos cinco seleções devem ter atletas com origem brasileira no Mundial: Canadá, Catar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal. Em alguns casos, os jogadores atuam pelas equipes após processos de naturalização; em outros, contam com cidadania múltipla desde o nascimento.

Entre as equipes com maior número de brasileiros estão Catar e Portugal, ambas com dois nomes cada. A seleção catari tem Lucas Mendes e Guilherme Torres como naturalizados, além de Edmilson Júnior, que nasceu na Bélgica, é filho de brasileiros e também adquiriu a cidadania do país do Oriente Médio.

A seleção portuguesa, por sua vez, segue apostando em atletas nascidos no Brasil. Matheus Nunes e Otávio fazem parte do grupo lusitano. O primeiro deixou o país ainda jovem, aos 13 anos, para viver na Europa, enquanto Otávio construiu sua carreira fora do Brasil e se naturalizou mais tarde, aos 20 anos.

O Canadá também deve contar com um brasileiro em seu elenco no ciclo da Copa. Tiago Coimbra, atacante nascido em Fortaleza, mudou-se com a família aos nove anos e acabou desenvolvendo sua trajetória no futebol canadense.

Ex-jogadores do Inter devem disputar o Mundial

Outras seleções também aparecem como possíveis destinos de brasileiros no Mundial, cada uma com contextos particulares. Nos Estados Unidos, Johnny, revelado pelo Inter, deve disputar a Copa em solo americano.

Apesar de ser filho de brasileiros, o volante nasceu no país e representa a seleção estadunidense. Situação semelhante vive Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, que nasceu em território uruguaio, tem raízes brasileiras e defende o Uruguai.

O Paraguai surge com dois nomes ligados ao Brasil. Maurício, ex-Inter e atual jogador do Palmeiras, possui dupla cidadania desde o nascimento e escolheu atuar pela seleção paraguaia, seguindo a origem paterna. Já o goleiro Coronel nasceu no Brasil, mas é filho de paraguaios e optou por defender o país vizinho.

Brasileiros em outras seleções ao longo da história

A presença de brasileiros defendendo outras seleções não é novidade nos Mundiais. O pioneiro foi Filó, que atuou pela Itália na Copa de 1934, disputada em solo italiano. Nascido em São Paulo e com passagem marcante pelo Corinthians, ele também entrou para a história como o primeiro brasileiro campeão do mundo.

O maior número de brasileiros atuando por seleções estrangeiras em uma mesma edição ocorreu em 2018. Na Copa da Rússia, ao menos 10 atletas com origem no Brasil defenderam diferentes países.

Já em 2022, a situação foi mais restrita. Apenas Portugal contou com jogadores brasileiros no elenco. No Catar, Pepe, Matheus Nunes e Otávio representaram a equipe europeia — sendo que os dois últimos seguem no grupo até hoje.

Relembre alguns casos de brasileiros em Copas por outras seleções:

2010 (cinco jogadores)

Portugal: Pepe e Liédson

Japão: Marcus Túlio Tanaka

Alemanha: Cacau

Estados Unidos: Benny Feilhaber

2014 (cinco jogadores)

Croácia: Eduardo da Silva e Sammir

Portugal: Pepe

Espanha: Diego Costa

Itália: Thiago Motta

2018 (10 jogadores)

Espanha: Diego Costa, Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno

Portugal: Pepe e Bruno Alves

México: Giovanni e Jonathan dos Santos

Rússia: Mário Fernandes

Costa Rica: Celso Borges

Polônia: Thiago Cionek

2022 (três jogadores)

Portugal: Pepe, Matheus Nunes e Otávio