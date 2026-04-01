Como jogaram Danilo Santos, Luiz Henrique e Igor Thiago contra a Croácia

Danilo Santos celebra gol marcado com Luiz Henrique. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O último amistoso da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 serviu de oportunidade para determinados jogadores. Três deles tiveram boas atuações, com gols, chances criadas e iniciativa dentro de campo.

Danilo Santos, que foi uma das surpresas dessa convocação, foi o jogador que melhor aproveitou a chance. Sem Bruno Guimarães, lesionado, o meia do Botafogo deixou a data Fifa com boas chances de disputar o Mundial.

Além de ter marcado o primeiro gol do Brasil no jogo — mostrando que sabe chegar com qualidade na área adversária —, Danilo Santos também apareceu bem na fase defensiva. Foram quatro desarmes tentados e todos ganhos pelo atleta de 24 anos, de acordo com o Sofascore.

Outro nome que se destacou foi Luiz Henrique. O ponta direita começou como titular e mostrou o mesmo ímpeto de quando entrou diante da França. O jogador do Zenit teve 26 ações com a bola, sendo cinco tentativas de drible e quatro bem-sucedidas.

O atacante sofreu cinco faltas, mostrando que os croatas não tinham muitas alternativas para neutralizá-lo. Um ponto negativo da atuação foram as sete perdas de posse de bola.

Por fim, Igor Thiago, que é destaque da Premier League, com 19 gols marcados, entrou no segundo tempo. O centroavante foi responsável pelo segundo gol, de pênalti.