Copa do Mundo

Vexame internacional
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Colunistas opinam: por que a Itália perdeu sua força e mais uma vez está fora de uma Copa do Mundo?

Seleção tetracampeã caiu pela terceira vez na repescagem e escancarou mais problemas no futebol italiano

Zero Hora

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