Colunistas opinam: por que a Itália perdeu sua força e mais uma vez está fora de uma Copa do Mundo?

Itália caiu para a Bósnia na repescagem. ELVIS BARUKCIC / AFP

Não disputar a Copa do Mundo é uma situação que virou rotina para a Itália. A tetracampeã parou no tempo, viu os adversários melhorarem e os fracassos bateram na porta. O mais recente foi a eliminação para a Bósnia na repescagem. Antes disso, a Suécia (2018) e a Macedônia do Norte (2022) foram as carrascas dos italianos.

Mudanças são planejadas para que nos próximos anos seja possível ver novamente a tetracampeã no principal torneio de futebol do planeta.

Zero Hora questionou seus colunistas para saber: por que a Itália perdeu sua força e mais uma vez está fora de uma Copa do Mundo? Veja abaixo as respostas.

Marcos Beroncello

Ficar fora de três edições de Copa do Mundo, sendo que foi eliminada na fase de grupos nas de 2010 e 2014, não é uma coincidência.

Se existe um problema de safra de jogadores italianos de boa qualidade, o que considero procedente, este motivo escorre pelas mãos quando notamos que a Itália foi despachada nas eliminatórias europeias para Suécia (2018), Macedônia do Norte (2022) e agora Bósnia (2026). Afinal, no mínimo, são equipes de mesmo nível.

É uma lição para o mundo, e até para nós, brasileiros. Não basta ter estrelas na camisa para garantir uma vaga na Copa. Os fracassos estão prontos para ingressar pela porta dos gigantes também.

O time limitado precisa ser competitivo. Neste ponto específico, foi um erro a seleção italiana apostar em Gattuso como treinador, um profissional com poucos trabalhos e resultados relevantes. A ironia é que a Azzurra precisaria de um Ancelotti para si. Que se reorganize para 2030!

Diogo Olivier

Perdeu porque o futebol italiano nunca conseguiu cortar o cordão umbilical da ideia romântica do catennacio dos anos 1960. Do jogo defensivo organizado, com transição. Só que, lá atrás, eram poucas escolas de futebol e países a enfrentar. Hoje tudo mudou. Até a Suíça troca passes e joga, e faz tempo.

A Itália parou no tempo. A escolha de Gattuso como técnico, um ex-volante destruidor e violento, diz muito sobre isso. A expulsão de Bastoni, por exemplo. Precisava o carrinho por trás, se havia Donnarumma logo atrás? Não era melhor levar o gol e ficar no 11 contra 11. Mas tem de "matar a jogada".

A Itália tem de se reinventar, como alemães e ingleses fizeram em dado momento de suas histórias.

Leonardo Oliveira

Nunca é um fator só. A crise italiana tem uma série de equívocos que, somados, levaram o país a ficar de fora da terceira copa seguida.

Serão 16 anos em 2030 e duas gerações de novos consumidores de futebol que se corre o risco de chegar à vida adulta com alto risco de perda de conexão com o futebol de um país que parou no tempo da bola.