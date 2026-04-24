CBF divulga detalhes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Técnico da Amarelinha anunciará os 26 convocados no dia 18 de maio. Mauro PIMENTEL / AFP

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo já tem data e hora para ser anunciada. A CBF detalhou nesta sexta-feira (24) que a lista final dos selecionáveis para o Mundial será divulgada no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, às 17 horas do dia 18 de maio, uma quinta-feira.

Os convocados serão anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti. Serão 26 jogadores que ajudarão o Brasil rumo ao Hexa do Mundial.

O Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, tendo ao fundo o cenário exuberante da baía de Guanabara, num local icônico da cidade.

O evento, destinado à imprensa, promete a CBF, "será uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo".

Planejamento

Nove dias depois da convocação, no dia 27, os jogadores se apresentam na Granja Comary para iniciar a preparação visando à disputa.

No dia 31, a Seleção enfrentará o Panamá, no Maracanã, marcando a despedida do país.

A delegação viaja oficialmente no dia 1º de junho. Já nos Estados Unidos, ainda antes da Copa, a Amarelinha encara o Egito, no dia 6 de junho.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Depois da estreia no dia 13, a seleção enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.