Brasil vence a Croácia no último amistoso antes da convocação para a Copa

Na terra do Mickey Mouse, onde a diversão é praticamente garantida, os torcedores, em sua maioria brasileiros, não presenciaram a atuação mais alegre da Seleção Brasileira. Mesmo assim, viram uma vitória importante no último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo, com direito a emoção até o final, tal qual montanha russa. Em Orlando, o Brasil fez 3 a 1 na Croácia, algoz do último Mundial.
Após um primeiro tempo marcado pela boa atuação do goleiro Livaković e pelo gol de Danilo Santos, o jogo ficou emocionante no fim da segunda etapa. Majer, Igor Thiago e Martinelli fizeram os demais gols do confronto.
Agora, o próximo compromisso da Seleção Brasileira será em 18 de maio, dia da convocação final para a Copa do Mundo. Depois, serão disputados amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial será no dia 13 de junho, contra Marrocos.
Em comparação ao time que foi derrotado pela França, Carlo Ancelotti promoveu seis alterações entre os titulares. Na defesa, Marquinhos retornou após dores no quadril, enquanto Ibañez começou improvisado na lateral direita. Danilo começou na vaga de Andrey Santos, enquanto Luiz Henrique e João Pedro assumiram as posições de Raphinha, desfalque por lesão, e Gabriel Martinelli.
O Brasil demorou para engrenar na primeira etapa, que não teve grandes chances dos dois lados até os 20 minutos. Foi então que Danilo Santos se soltou em campo. Após erro de passe de Modrić, Vinícius Júnior avançou pela esquerda e cruzou rasteiro no pé do volante brasileiro. Ele chutou de primeira, mas viu Livaković espalmar.
A partir da chegada e da liberdade de Danilo, o Brasil começou a gostar mais da partida e obrigou o goleiro croata a fazer outra grande defesa aos 35 minutos. Em outro erro de Modrić, Matheus Cunha achou um passe entre a zaga para João Pedro. O atacante finalizou cara a cara contra Livaković, que salvou a Croácia novamente.
Seis minutos depois foi a vez de Matheus Cunha testar o arqueiro. Após chute colocado da entrada da área, o goleiro saltou no canto esquerdo para espalmar para escanteio.
A única chance clara da seleção croata veio aos 45 minutos. Modrić cobrou falta e Vušković cabeceou no centro do gol. Bento espalmou para fora.
No lance seguinte, o contra-ataque tão esperado da Seleção finalmente encaixou o brilhou os olhos do torcedor. Matheus Cunha recuperou a bola na meia-lua e lançou Vinícius Júnior, próximo do meio de campo.
O camisa 10 disparou em velocidade e fez valer a qualidade individual. Após deixar três marcadores para trás, ele serviu Danilo Santos, no centro da área. Desta vez, o volante não perdoou e abriu o placar: 1 a 0.
Segundo tempo emocionante
Assim como na primeira etapa, os 20 primeiros minutos do segundo tempo foram de poucas chegadas no ataque, sem uma chance clara de gol para ambos os lados. Contudo, o Brasil seguiu tendo leve superioridade, principalmente quando a bola chegava aos pés de Luiz Henrique, que infernizou o lado esquerdo da defesa croata.
A primeira grande oportunidade veio apenas aos 32 minutos e foi do lado croata. Majer roubou a bola no campo do Brasil e tocou para Moro, próximo da meia-lua. O volante tentou bater colocado e finalizou para fora.
Por mais que a Seleção Brasileira aparentasse ter maior controle do jogo, a Croácia buscava atacar e chegou ao gol de empate aos 40 minutos. Fruk foi acionado no lado esquerdo e achou um belo cruzamento na direção da área. Entre Danilo e Marquinhos, Majer desviou e aproveitou a falha de Bento para empatar: 1 a 1.
Mas o banho de água fria durou pouco tempo, mais precisamente um minuto. No lance seguinte, Endrick invadiu a área e foi derrubado por Šutalo. Igor Thiago cobrou a penalidade e deixou o Brasil em vantagem de novo: 2 a 1.
E ainda deu tempo do terceiro gol em mais um contra-ataque mortal. Igor Thiago roubou a bola no meio de campo e Endrick disparou em velocidade. O jovem tocou para Gabriel Martinelli, que finalizou cruzado e fechou a vitória por 3 a 1.
Amistoso — 31/3/2026
Brasil (3)
Bento; Ibañez (Danilo, 15’/2°T), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno, 30’/2°T); Casemiro (Fabinho, 15’/2°T) e Danilo Santos (Andrey Santos, 30’/2°T); Matheus Cunha (Rayan, 30’/2°T), Luiz Henrique (Endrick, 30’/2°T), Vinícius Júnior (Gabriel Martinelli, 21’/2°T) e João Pedro (Igor Thiago, 21’/2°T).
Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia (1)
Livaković; Šutalo, Vušković (Smolcic, 37’/2°T) e Ćaleta-Car (Pongracic, 14’/2°T); Stanišić, Modrić (Moro, 14’/2°T), Sučić (Fruk, 37’/2°T) e Perišić (Marco Pasalic, 25’/2°T); Kramarić (Mario Pasalic, 14’/2°T), Baturina (Majer, 25’/2°T) e Budimir (Musa, 14’/2°T).
Técnico: Zlatko Dalić.
GOLS: Danilo Santos (B), aos 46 min do primeiro tempo; Majer (I), aos 40, Igor Thiago (B), aos 42, e Martinelli (B), aos 46 minutos do segundo tempo;
CARTÕES AMARELOS: Perišić, Ćaleta-Car e Vušković (C); Casemiro (B);
ARBITRAGEM: Armando Villarreal, auxiliado por Ryan Graves e Kali Smith. VAR: Michael Radchuk (quarteto estadunidense);
PÚBLICO: 46.398 pessoas;
LOCAL: Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.