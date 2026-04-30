Copa do Mundo

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Arrascaeta fratura a clavícula, vira desfalque para o Flamengo e preocupa Uruguai para a Copa do Mundo

Jogador sofreu fratura na clavícula e deve desfalcar o Rubro-Negro e o Uruguai às vésperas da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

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