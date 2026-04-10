Árbitro gaúcho que estará na Copa do Mundo cita referências, dedica convocação ao pai e celebra: "Muita alegria"

Rafael da Silva Alves estará na Copa do Mundo. Arquivo Pessoal / Divulgação

A convocação para a Copa do Mundo de 2026 ainda é recente, mas já representa o ponto mais alto da carreira de Rafael da Silva Alves. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta quinta-feira (9), o assistente gaúcho falou sobre o momento, relembrou a trajetória até aqui e projetou a preparação ao Mundial.

Ao comentar o significado da convocação, Rafael ressaltou o peso de recolocar o Rio Grande do Sul na arbitragem de uma Copa após 16 anos. Ele citou como referência, principalmente, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que participou de três Mundiais.

— É um privilégio poder estar preenchendo esse espaço aí que a arbitragem gaúcha deixou através do Renato Marsiglia lá atrás, do Simon e do Altemir Hausmann. Para mim, o Simon é uma referência máxima. Poder preencher esse espaço que ele conquistou lá atrás é um motivo de muita alegria — destacou.

A preparação até a Copa seguirá intensa. Rafael revelou que mantém treinos diários, muitas vezes em dois turnos, e que a expectativa é se apresentar cerca de 10 a 12 dias antes do início do torneio para a fase final de ajustes.

Rafael também relembrou o início da trajetória na arbitragem, que surgiu após uma palestra do ex-árbitro Leonardo Gaciba durante um curso de treinador.

— É um filme que passa na cabeça. Tudo que a gente renunciou, todas as pessoas que ajudaram. Isso dá a certeza de que valeu a pena.

Desde então, construiu uma carreira sólida, com início em 2006, na Federação Gaúcha.

Experiência internacional

Segundo Rafael, a presença na lista da Fifa é resultado de um processo longo, construído a partir de experiências internacionais acumuladas nos últimos anos. Formado em Educação Física e Fisioterapia, o assistente trabalhou em torneios como Mundial Sub-20, Jogos Olímpicos e Mundial de Clubes.

— A gente vai criando uma expectativa em cima do aproveitamento dos torneios que vão acontecendo até a lista da Copa do Mundo, que é o principal evento do futebol.

Homenagem ao pai

O assistente ainda se emocionou ao lembrar do pai, que faleceu no ano passado. Para Rafael, a convocação também é uma forma de homenagem:

— Foi um grande incentivador da arbitragem, quem me apresentou o futebol. Infelizmente não vou poder compartilhar esse momento com ele, mas levo tudo que me ensinou. O esporte me formou como pessoa e caráter, e isso vem muito dele.



