Árbitro gaúcho estará na Copa do Mundo 2026

Rafael Alves está no quadro da Fifa. Arquivo Pessoal / Divulgação

O apito gaúcho estará representado na Copa do Mundo 2026. O árbitro assistente Rafael da Silva Alves, 43 anos, está entre os indicados do Brasil para trabalhar na competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, segundo o colunista de GZH Diori Vasconcelos.

O Rio Grande do Sul não tinha representantes na arbitragem de um Mundial desde 2010, quando Carlos Eugênio Simon, como árbitro principal, e Altemir Hausmann, como assistente, foram escalados para a Copa da África do Sul.

O Brasil terá amplo destaque na arbitragem da próxima Copa. Será o país com mais representantes, com nove nomes no total. Entre os árbitros principais estão Raphael Claus, de São Paulo, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, ambos com experiência em Copas anteriores, e Ramon Abatti, que fará sua estreia em Mundiais.

Na função de árbitros assistentes, além de Rafael da Silva Alves, os escolhidos são Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Rodolpho Toski também está na lista, como árbitro de vídeo.

Presença internacional

Rafael da Silva Alves é um dos principais assistentes do país há anos e presença constante nas principais competições internacionais. Esteve em Mundial de Clubes, participou dos Jogos Olímpicos e trabalhou na decisão do torneio ao lado do compatriota Ramon Abatti.

Também construiu trajetória sólida nas competições da Conmebol e nas principais decisões do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou atuações em clássicos Gre-Nais, sempre inserido nos jogos de maior exigência.

A indicação para a Copa 2026 é resultado direto de uma caminhada consistente, de quem se firmou entre os melhores do país. Uma convocação que coroa uma carreira construída com regularidade, protagonismo e merecimento dentro de campo.

Árbitros brasileiros

Raphael Claus;

Ramon Abatti;

Wilton Sampaio.

Árbitros assistentes brasileiros

Bruno Boschilia;

Bruno Pires;

Danilo Manis;

Rodrigo Figueiredo;

Rafael Alves;

Rodolpho Toski.

Ranking de árbitros por país – Copa 2026