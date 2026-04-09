Árbitro gaúcho estará na Copa do Mundo 2026

O apito gaúcho estará representado na Copa do Mundo 2026. O árbitro assistente Rafael da Silva Alves, 43 anos, está entre os indicados do Brasil para trabalhar na competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, segundo o colunista de GZH Diori Vasconcelos.
O Rio Grande do Sul não tinha representantes na arbitragem de um Mundial desde 2010, quando Carlos Eugênio Simon, como árbitro principal, e Altemir Hausmann, como assistente, foram escalados para a Copa da África do Sul.
O Brasil terá amplo destaque na arbitragem da próxima Copa. Será o país com mais representantes, com nove nomes no total. Entre os árbitros principais estão Raphael Claus, de São Paulo, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, ambos com experiência em Copas anteriores, e Ramon Abatti, que fará sua estreia em Mundiais.
Na função de árbitros assistentes, além de Rafael da Silva Alves, os escolhidos são Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Rodolpho Toski também está na lista, como árbitro de vídeo.
Presença internacional
Rafael da Silva Alves é um dos principais assistentes do país há anos e presença constante nas principais competições internacionais. Esteve em Mundial de Clubes, participou dos Jogos Olímpicos e trabalhou na decisão do torneio ao lado do compatriota Ramon Abatti.
Também construiu trajetória sólida nas competições da Conmebol e nas principais decisões do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou atuações em clássicos Gre-Nais, sempre inserido nos jogos de maior exigência.
A indicação para a Copa 2026 é resultado direto de uma caminhada consistente, de quem se firmou entre os melhores do país. Uma convocação que coroa uma carreira construída com regularidade, protagonismo e merecimento dentro de campo.
Árbitros brasileiros
- Raphael Claus;
- Ramon Abatti;
- Wilton Sampaio.
Árbitros assistentes brasileiros
- Bruno Boschilia;
- Bruno Pires;
- Danilo Manis;
- Rodrigo Figueiredo;
- Rafael Alves;
- Rodolpho Toski.
Ranking de árbitros por país – Copa 2026
- Brasil – 9
- Estados Unidos – 8
- Argentina – 8