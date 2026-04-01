Ancelotti se diz confiante para Copa e elogia "novatos" após vitória contra a Croácia: "Aumenta a dúvida da lista"

O último teste da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo deixou Carlo Ancelotti satisfeito. A vitória contra a Croácia por 3 a 1 permitiu ao italiano dar maior minutagem a nomes que ainda buscavam confirmar vaga no Mundial.
Nesse cenário, Danilo Santos, Igor Thiago e Endrick parecem ter aproveitado a oportunidade. No entanto, o técnico ressaltou que ainda não definiu a lista final para a Copa do Mundo.
Após a partida, Ancelotti elogiou o desempenho do trio, assim como o dos demais “novatos” que estiveram em campo, e destacou que seguirá avaliando o grupo antes de anunciar os 26 convocados.
— O que me deixa mais satisfeito é que os "novos" aproveitaram a oportunidade e, obviamente, aumenta a dúvida da lista definitiva. Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira foi bem, Danilo Santos, bem, Endrick, muito bem, Kaiki também. É um sinal positivo da equipe. Agora vamos seguir avaliando o que vai acontecer nas ligas europeias e no Campeonato Brasileiro — garantiu Ancelotti.
O italiano também comentou a escolha de Igor Thiago para a cobrança do pênalti que resultou no segundo gol do Brasil. Embora Endrick tenha sofrido a falta, o técnico optou pelo atacante do Brentford, da Inglaterra.
— No jogo quem tinha que bater o pênalti era o Matheus Cunha. Ele saiu, e o Igor Thiago é muito bom cobrador. Treinamos ontem pênaltis, ele bateu bem — disse Ancelotti.
Ao ser questionado sobre uma possível ansiedade para a Copa do Mundo, o treinador despistou e garantiu estar confiante para a competição:
— Eu estou feliz, motivado, confiante e tranquilo. Porque eu acho que temos uma boa estrutura. Agora estamos tranquilos.
O próximo compromisso da Seleção Brasileira será em 18 de maio, dia da convocação final para a Copa do Mundo. Depois, serão disputados amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial será no dia 13 de junho, contra Marrocos.