Goleiro da Seleção Brasileira sofre lesão e preocupa para a Copa do Mundo

Alisson não deve mais atuar pelo Liverpool nesta temporada e vira motivo de atenção para a comissão técnica da Seleção Brasileira a poucos meses da Copa do Mundo. O goleiro, que já havia sido cortado da última convocação por lesão muscular na coxa direita, seguirá fora de combate.

A ausência foi confirmada pelo técnico Arne Slot, que descartou a presença do camisa 1 nos próximos compromissos decisivos do clube. Alisson não enfrentará o Manchester City, pela Copa da Inglaterra, e não estará disponível para os confrontos contra o PSG, pelas quartas de final da Champions League. A expectativa interna é de retorno apenas na reta final da temporada europeia.

— Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que esteja em forma no fim da temporada — afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

O cenário impacta diretamente o planejamento da Seleção Brasileira. Embora Alisson ainda seja tratado como titular absoluto, a sequência de problemas físicos passou a ser monitorada de perto por Carlo Ancelotti, que já considera alternativas para a posição.

Na última data Fifa, sem o goleiro do Liverpool, Ederson e Bento dividiram a titularidade, enquanto Hugo Souza, do Corinthians, também foi chamado e ganhou espaço na avaliação da comissão.

Alisson deve perder o restante da temporada, segundo o técnico Arne Slot. THIBAUD MORITZ / AFP

Outros nomes seguem no radar, como John, do Nottingham Forest, que se recupera de lesão no joelho e tenta voltar a tempo de brigar por uma vaga. Até Fábio, do Fluminense, vem sendo considerado.

Alisson integra a lista de jogadores considerados certos para a Copa, mas a condição física nas próximas semanas será determinante. A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro.