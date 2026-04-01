Álbum da Copa do Mundo: pré-venda começa nesta quarta-feira; veja valores

Edição oficial do álbum da Copa de 2026. Panini / Divulgação

A Copa do Mundo de 2026 começou, pelo menos para os aficionados em colecionar figurinhas. Já está disponível, a partir desta quarta-feira (1º), a pré-venda do álbum da Copa, que terá 48 seleções na disputa e nas páginas. O lançamento ocorrerá no dia 1º de maio.

Por conta do aumento de equipes no Mundial, a coleção de figurinhas terá um acréscimo significativo. Serão 112 páginas e 980 cromos, quase 300 a mais do que a edição passada, em 2022.

No site da Panini, que é a editora, é possível comprar o álbum em quatro versões: brochura, por R$ 24,90; capa dura, R$ 74,90; capa dura prateado/dourado, R$79,90, e box luva premium taça, por R$ 359,90.

Cada envelope terá sete figurinhas e custará R$ 7. Durante a pré-venda, no site oficial, só é possível comprar pacotes em conjunto.

Estimativas apontam que, para completar o álbum, os gastos podem ultrapassar R$ 1,2 mil — já que é praticamente impossível não encontrar figurinhas repetidas durante a coleção.

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