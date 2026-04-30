Álbum da Copa do Mundo 2026: onde comprar, preço das figurinhas e motivos para colecionar

Álbum da Copa do Mundo 2026 tem 980 cromos. Panini / Divulgação

Começou um dos períodos mais aguardados pelos entusiastas da Copa do Mundo. Desde quarta-feira (29) em Porto Alegre, a Panini deu início à venda de figurinhas da edição de 2026. Já os álbuns começaram a ser comercializados na Capital nesta quinta (30).

Com o aumento no número de seleções para 48, o álbum desta edição do torneio possui 980 cromos, sendo 68 especiais. São quatro tipos diferentes do álbum, todos com 112 páginas. Neste momento, apenas a versão brochura (capa mole) já está nas bancas. As três versões em capa dura (tradicional, prateada e dourada) devem chegar nos próximos dias. Confira os preços abaixo:

Cada pacote está sendo vendido por R$ 7 e conta com sete figurinhas. Para completar o livro, sem repetidas, será necessário gastar R$ 1.004,90, considerando a versão mais básica do livro. Entretanto, com os cromos repetidos, o valor aumenta.

Cada seleção possui 18 jogadores no álbum, além dos cromos do escudo e da seleção completa.

Os 18 jogadores do Brasil com figurinhas são: Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão*, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vini Jr., Rodrygo*, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Há também páginas com figurinhas especiais de seleções campeãs do mundo e outro espaço para cromos adquiridos na embalagem de uma marca de refrigerante patrocinadora da Copa do Mundo.

Outra patrocinadora, uma rede de fast food, também está vendendo pacotes. Neste caso, eles custam R$ 5 e contam com cinco figurinhas.

Valor do álbum

Brochura: R$ 24,90

R$ 24,90 Capa dura: R$74,90

R$74,90 Capa dura prateado: R$79,90

R$79,90 Capa Dura dourado: R$79,90

Pacotes

Nas bancas, livrarias, mercados e outros estabelecimentos: R$ 7 (sete cromos)

Na rede de fast-food: R$ 5 (cinco cromos)

Motivos para colecionar

Colecionar o álbum de figurinhas da Copa é uma prática associada ao torneio a fim de estimular o acompanhamento das seleções, promover interação social por meio das trocas e reforçar o vínculo afetivo com o futebol. Além do aspecto recreativo, o álbum funciona como registro informativo do Mundial e, ao final, se consolida como documento histórico da edição da Copa.

*Éder Militão e Rodrygo está fora da Copa do Mundo por estarem lesionados.