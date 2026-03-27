Zagueiro do Inter fica no banco, e Equador empata amistoso com Marrocos

Equipes jogaram amistoso na Espanha. Oscar Del Pozo / AFP

Adversária do Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo, a seleção marroquina ficou no empate em 1 a 1 contra o Equador nesta sexta-feira (27). O amistoso foi disputado no Estádio Metropolitano, em Madrid.

Com Enner Valencia, ex-Inter, titular, o Equador foi superior na primeira etapa, mas só abriu o placar no começo do segundo tempo. Após roubada de bola do atacante, Yeboah tabelou dentro da área e marcou.

Marrocos melhorou no jogo e conseguiu buscar o empate nos últimos minutos da partida. Hakimi cobrou escanteio e El Aynaoui cabeceou para o fundo das redes, garantindo o 1 a 1.

Com relação à dupla Gre-Nal, apenas Félix Torres, do Inter, foi relacionado para a partida. Contudo, ele não entrou em campo.