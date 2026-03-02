Xerife do PSG, Pacho pode levar o Equador longe na Copa do Mundo 2026

Zagueiro de 23 anos venceu a Champions League pelo PSG. Reprodução / Instagram / pachowillian

Do cantão de Quinindé, na província de Esmeralda, surgiu o jogador que conquistou até o momento o maior título de um equatoriano no futebol. Willian Pacho, 23 anos, é o atual campeão da Champions League pelo PSG e a principal esperança do Equador ter uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2026.

O zagueiro pode ser considerado, até o momento, a melhor revelação da boa categoria de base do Independiente Del Valle, um clube que cresceu no cenário sul-americano por conta dos jovens revelados. A história de Pacho, no entanto, torna-se ainda mais especial por conta de um momento triste da sua vida pessoal.

No dia em que fez a estreia pela equipe principal do Del Valle, o zagueiro descobriu o falecimento de sua mãe, aos 51 anos, vítima de um câncer de mama. Para homenageá-la, Pacho passou a utilizar o número 51, que usa até hoje.

Foram apenas 40 partidas disputadas no futebol equatoriano, com direito a jogos de Libertadores e a um título da Sul-Americana. Aos 20 anos, o zagueiro chamou atenção da Europa e rumou ao Royal Antwerp, da Bélgica.

Carreira na Europa

Um ano e meio depois, com 53 jogos disputados no futebol belga, Pacho foi comprado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O passo dado na carreira foi positivo, pois o desempenho demonstrado nas 44 partidas que entrou em campo tornaram o zagueiro um dos mais visados no mercado.

A equipe alemã também ganhou muito com o crescimento de Pacho. O Frankfurt pagou 13,6 milhões de euros e vendeu para o PSG por 45 milhões de euros, uma das maiores vendas de defensores da história.

Um dos motivos, no entanto, para o interesse do clube francês fazer essa compra foi o desempenho de Pacho na Copa América de 2024. Na competição, ele mostrou suas credenciais.

— Ele é um dos pilares da seleção equatoriana que fez uma grande campanha na Copa América e nas eliminatórias. Se o Equador sonha em ser uma sensação na Copa do Mundo, isso passa muito pelo sucesso do Pacho e de Moisés Caicedo — avalia Fernando Campos, comentarista da Cazé TV.

— São as duas referências de um time organizado e um time com muita força física, mas cada vez mais técnico e eu acho que ele pode entregar um papel importante de liderança e de referência dentro da defesa equatoriana. Hoje ele tem nome e respeito dos atacantes que vão enfrentar a seleção equatoriana — complementa.

O Equador está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado da Alemanha, Costa do Marfim, e a estreante Curação.

Título da Champions League pelo PSG

Pacho e Marquinhos são fundamentais na defesa do PSG. FRANCK FIFE / AFP

Pacho chegou ao PSG e já se estabeleceu como titular da defesa do técnico Luis Enrique. Na campanha do título inédito dos franceses na Champions League, de 2024/2025, o zagueiro foi titular em todos os jogos, sendo uma dupla ideal do brasileiro Marquinhos.

Na final, em Munique, Pacho participou da jogada que resultou no segundo gol na goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

— Ele se colocou entre os melhores zagueiros do mundo desde a última temporada. Formou a melhor dupla de zaga do planeta com o Marquinhos, com a tríplice coroa — afirma Campos.

— Ele se estabeleceu como um zagueiro de elite e de primeira prateleira, extremamente completo: forte, rápido, técnico e importante, dentro de um modelo de jogo que visa trabalhar bem a posse de bola. Desde o campo defensivo, ele consegue auxiliar na construção e é um zagueiro bem dominante também nos duelos defensivos pelo alto e por baixo. Hoje falamos de William Pacho como um dos melhores zagueiros do mundo — complementa.

Além do título da Champions, Pacho já venceu a Ligue 1, a Copa da Franças e o torneio Intercontinental. Ele ainda busca novas conquistas. No entanto, a partir de junho, o foco dele será no Equador, para quem sabe entrar para a história da seleção, que foi no máximo até as oitavas de final na Copa de 2006.



