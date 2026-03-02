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Xerife do PSG, Pacho pode levar o Equador longe na Copa do Mundo 2026

Zagueiro se destacou por conta de título na Champions League e pela dupla formada com o brasileiro Marquinhos

Alex Torrealba

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