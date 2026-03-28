Novo camisa 10 ainda não deslanchou na Seleção. FRANCK FIFE / AFP

A seleção brasileira pode ter mais um desfalque na Data Fifa. O atacante Vinicíus Júnior chegou mancando na reapresentação da equipe neste sábado (28) em Orlando e ficou apenas na academia fazendo tratamento. O atacante foi flagrado curtindo a folga em Parque da Disney com a namorada, Virgínia Fonseca. Já o zagueiro Marquinhos voltou aos trabalhos normalmente.

No começo da atividade deste sábado, após aquecimento, Carlo Ancelotti reuniu todos os jogadores em uma roda no campo para bater um breve papo de um minuto e meio antes de iniciar os treinamentos visando o compromisso com a Croácia na próxima terça-feira (31) às 21h (horário de Brasília).

Sem ir ao gramado, Vini Jr. foi o desfalque da conversa e do início da preparação. A CBF não se manifestou sobre o problema do camisa 10. Apesar de acusar um desconforto muscular, a presença do astro não está descartada, apesar de Ancelotti poder surpreender e entrar com um setor ofensivo totalmente modificado.

Caso Vini não jogue, o ataque diante da Croácia contaria com nomes que ainda buscam confirmação na Copa do Mundo: são os casos de Endrick, Rayan, João Pedro e Igor Thiago, além de Luiz Henrique, que entrou bem no jogo contra a França e pode estar se aproximando do Mundial.

Lesões atrapalham Ancelotti

O técnico italiano está enfrentando uma série de problemas de lesões nesta Data Fifa. Antes do grupo se apresentar, o goleiro Alisson, o zagueiro Gabriel Magalhães e o lateral esquerdo Alex Sandro já haviam sido cortados.

Marquinhos de volta