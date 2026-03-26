Veja quem ganhou e quem perdeu espaço na Seleção após a derrota para a França

Zagueiro Léo Pereira foi titular e deixou a desejar no amistoso. FRANCK FIFE / AFP

No primeiro amistoso contra seleções europeias antes da Copa do Mundo, o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 1. Sem alguns titulares e com muitos testes em campo, a equipe treinada por Carlo Ancelotti não conseguiu superar a atual vice-campeã do mundo, que jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos.

Por mais que a atuação do Brasil não tenha sido das melhores, nomes já consolidados como Raphinha, Vinícius Júnior e Casemiro não correm risco de perderem suas vagas para a Copa. Em contrapartida, outros jogadores não aproveitaram a oportunidade e podem ter perdido pontos com Ancelotti a menos de três meses para o Mundial.

Há também aqueles que se destacaram em campo, apesar da derrota, e seguem fortes na busca por estarem entre os 26 nomes escolhidos para a Copa do Mundo. Atletas como Igor Thiago, Ibañez e Danilo, do Botafogo, tiveram pouca amostragem.

O próximo desafio da Seleção Brasileira será na terça-feira (31), às 21h, contra a Croácia, em partida amistosa que também será disputada nos Estados Unidos.

Quem aproveitou a chance contra a França

Luiz Henrique

Por mais que jogue em um clube de menor prestígio (Zenit) em relação a seus concorrentes, é um jogador que costuma dar boa resposta ao ingressar na segunda etapa dos jogos do Brasil. Contra a França, substituiu Raphinha e entrou querendo mostrar serviço em jogadas de velocidade pelo lado direito.

Luiz Henrique levou vantagem em momentos de drible e ainda foi premiado com uma assistência no fim da partida para Bremer.

Bremer

Assim como na última Copa do Mundo, a sua vaga para o Mundial deste ano só será confirmada na convocação final. Apesar disso, Bremer deu boa resposta e foi o autor do único gol do Brasil. No fim da partida, ainda teve a chance de marcar o segundo, mas finalizou para fora.

Quem não aproveitou a chance contra a França

Ederson

Das três vagas para goleiros, apenas Alisson é figura certa na convocação para a Copa do Mundo. Contra a França, Ederson ganhou a chance de começar como titular, mas não foi bem. Com os pés, insistiu em passes no campo de defesa e foi responsável por entregar a bola aos franceses em alguns momentos. Embaixo das traves, foi vazado duas vezes e mostrou dificuldades ao sair na bola, principalmente em lances pelo alto.

Léo Pereira

O zagueiro do Flamengo parece ter sentido o peso da partida e foi dominado pelo forte ataque da França. No primeiro gol, viu Mbappé passar como uma flecha ao seu lado. Já no segundo ficou na dúvida sobre marcar Olise ou impedir a entrada de Ekitike na área. No fim, apenas observou mais um gol francês.

Douglas Santos