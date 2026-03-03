Veja quais seleções ainda podem garantir vaga na Copa do Mundo

Itália corre o risco de ficar de fora de mais uma Copa do Mundo, caso não vença os dois jogos da repescagem. Federação Italiana de Futebol / Divulgação

Das 48 vagas para a Copa do Mundo deste ano, a primeira com esse número de seleções, 42 já estão preenchidas. Neste mês, os últimos classificados serão definidos a partir dos confrontos das repescagens europeia e mundial. São 22 países na luta por seis vagas.

Os jogos serão disputados no fim do mês, com quatro partidas na etapa mundial e oito confrontos Europa. Dentre as seleções que buscam vagas na competição, a Itália é a de maior destaque e pode ficar pela terceira vez consecutiva fora do torneio, caso não se classifique.

Também há exemplos de seleções que nunca disputaram o Mundial e podem confirmar a primeira participação neste mês. É o caso de Albânia, Kosovo, Macedônia do Norte, Nova Caledônia e Suriname.

A 100 dias do torneio, confira abaixo mais informações sobre os jogos das repescagens.

Repescagem Europeia

Na Europa, são quatro caminhos formados por quatro equipes. Em cada chave, serão disputadas duas semifinais, que irão definir os finalistas. No fim, o continente terá quatro novos representantes na Copa do Mundo.

Tanto as semifinais quanto as finais serão disputadas em jogo único. Os primeiros confrontos ocorrerão no próximo 26 de março, enquanto as decisões serão no dia 31.

Chave 1

É o caminho de maior destaque, justamente por ser o único a ter uma seleção campeã mundial. A tetracampeã Itália não quer ficar de fora do terceiro Mundial seguido. Para isso, terá de vencer a Irlanda do Norte, em partida que será disputada em solo italiano.

No outro confronto, País de Gales recebe a Bósnia, em casa. Os visitantes buscam voltar à Copa após duas edições fora, enquanto os donos da casa querem emplacar pela primeira vez dois Mundiais seguidos.

Confrontos

26/03

Itália x Irlanda do Norte (16h45min)

País de Gales x Bósnia (16h45min)

*Equipes à esquerda decidem em casa.

31/03

Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia (15h45min)

Chave 2

Neste lado, Ucrânia e Suécia estão no primeiro jogo. As duas equipes deixaram escapar a classificação para a Copa do Mundo de 2022 na partida final da repescagem europeia para País de Gales e Polônia, respectivamente.

E é justamente a Polônia que está no outro confronto. Seleção eliminada nas oitavas de final do último Mundial, a equipe de Lewandowski enfrentará a Albânia, que é treinada pelo brasileiro Sylvinho.

Confrontos

26/03

Ucrânia x Suécia (16h45min)

Polônia x Albânia (16h45min)

*Equipes à esquerda decidem em casa.

31/03

Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia (15h45min)

Chave 3

É o único caminho que não possui seleções presentes nos últimos três Mundiais. Terceiro lugar em 2002, a Turquia nunca mais voltou à Copa do Mundo, mas segue na busca pela sua terceira participação. O adversário na semifinal será a Romênia, país que esteve pela última vez no torneio em 1998, quando alcançou as oitavas de final.

No outro confronto estão Eslováquia, que disputou a Copa apenas em 2010, quando chegou às oitavas, além do Kosovo, país que nunca disputou a competição.

Confrontos

26/03

Turquia x Romênia (16h45min)

Eslováquia x Kosovo (16h45min)

*Equipes à esquerda decidem em casa.

31/03

Turquia ou Romênia x Eslováquia ou Kosovo (15h45min)

Chave 4

A favorita Dinamarca esteve em cinco dos últimos sete Mundiais, mas ainda não superou a campanha de 1998, quando caiu para o Brasil nas quartas de final. O país jogará contra a Macedônia do Norte, equipe que quase foi para a última Copa do Mundo, mas caiu para Portugal no jogo final da repescagem.

A outra semifinal terá República Tcheca, que quer voltar à competição após 20 anos da última participação, e Irlanda, seleção que esteve pela última vez na Copa em 2002.

Confrontos

26/03

Dinamarca x Macedônia do Norte (16h45min)

República Tcheca x Irlanda (16h45min)

*Equipes à esquerda decidem em casa.

31/03

Dinamarca ou Macedônia do Norte x República Tcheca ou Irlanda (15h45min)

Repescagem mundial

Bolívia, de Miguelito, é uma das seleções que disputam duas vagas via repescagem mundial. AIZAR RALDES / AFP

É nesta etapa que estão os confrontos mais aleatórios que antecedem o Mundial. São dois caminhos formados por três equipes em cada lado, com uma delas já garantida na final da repescagem. Ao final, duas seleções estarão garantidas na Copa do Mundo.

Os jogos serão disputados no México. As semifinais ocorrerão em 26 de março, enquanto as decisões serão no dia 31 e em 1° de abril.

Primeiro caminho

Na primeira semifinal, a Nova Caledônia representa a Oceania e chega na disputa com a 150ª posição do ranking da Fifa. A equipe terá pela frente a Jamaica, seleção que deixou escapar a vaga direta para Curaçao na última rodada.

Quem vencer terá pela frente a República Democrática do Congo, país que chegou a repescagem depois de eliminar a Nigéria, nos pênaltis, na última etapa continental.

Confrontos

Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica (26/03 - 23h)

Nova Caledônia x Jamaica (26/03 - 23h) Final: República Democrática do Congo x Nova Caledônia ou Jamaica (31/03 - 18h)

Segundo caminho

É o lado dos confrontos mais equilibrados. Primeiro, na semifinal, Suriname chega em busca da vaga inédita na competição. Para isso, terá de vencer a Bolívia, que quer retornar à Copa do Mundo após 32 anos.

O vencedor entre os dois países enfrentará o Iraque na decisão. Para chegar à Repescagem Mundial, a seleção precisou superar os Emirados Árabes Unidos, na última etapa asiática.

Confrontos

Semifinal : Suriname x Bolívia (26/03 - 23h)

: Suriname x Bolívia (26/03 - 23h) Final: Iraque x Suriname ou Bolívia (1°/04 - 00h)