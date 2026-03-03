Jogadores de Grêmio e Inter devem jogar a Copa do Mundo; saiba quem são

A dupla Gre-Nal pode ter até cinco atletas na Copa do Mundo 2026. Ao menos esta é a projeção desta terça-feira (3), data que marca os 100 dias para o Mundial.
Pelo menos três atletas do Inter têm vagas encaminhadas na lista final de suas seleções: o goleiro uruguaio Rochet, o zagueiro equatoriano Félix Torres e o atacante colombiano Rafael Borré.
O também colombiano Carbonero começou a ser utilizado pelo técnico Nestor Lorenzo apenas nos amistosos finais de 2025, mas teve bom desempenho e está no mínimo bem cotado para ser convocado para o Mundial.
Já o Grêmio tem uma dúvida para o Mundial por questões físicas. Trata-se do volante Villasanti, que se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo.
Assíduo nas convocações do Paraguai ao longo do ciclo, o atleta voltará aos gramados apenas entre abril e maio, muito próximo à divulgação da lista final do técnico Gustavo Alfaro.
Confira abaixo a situação de cada um dos selecionáveis da dupla Gre-Nal:
Grêmio
Villasanti: dúvida
Presença assídua nas convocações do Paraguai até a metade de 2025, o volante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em agosto de 2025 e estará fora dos jogos da data Fifa de março. O atleta voltará entre abril e maio, no limite da definição da lista final do técnico Gustavo Alfaro. É dúvida para a Copa por uma questão física.
Inter
Rochet: encaminhado
É titular absoluto do Uruguai desde o ciclo anterior e tem a sua vaga na Copa do Mundo 2026 encaminhada, tanto para integrar o grupo da Celeste como para ser titular de Marcelo Bielsa.
Félix Torres: encaminhado
Embora tenha virado reserva ao longo do ciclo, foi presença assídua nas convocações do técnico Sebastian Beccacece, tanto nas Eliminatórias quanto nos amistosos. Deve ser convocado para a Copa para ser uma alternativa à dupla de zaga titular, formada por Willian Pacho e Piero Hincapié.
Rafael Borré: encaminhado
Titular no início do ciclo, perdeu a vaga de titular para John Córdoba e ganhou a concorrência de Luis Suárez na posição. Porém, foi convocado em quase todas as datas Fifa, seja para Eliminatórias ou amistosos, e tem a confiança do técnico Nestor Lorenzo. Deve ser chamado para a Copa, ainda que como suplente.
Carbonero: boas chances
Foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo para algumas partidas das Eliminatórias em 2025, mas só recebeu a primeira oportunidade nos amistosos das datas Fifa de outubro e novembro de 2025. Ingressou no segundo tempo dos jogos contra México e Nova Zelândia e marcou em ambos. Deixou uma boa impressão, mas ainda não tem presença garantida.
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