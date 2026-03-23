Veja as camisas de França, Inglaterra, Uruguai, Holanda e outras seleções para a Copa do Mundo

Camisa 1 da seleção francesa tem padronagem em tons de azul. Divulgação / Nike

Estão à venda os uniformes das seleções patrocinadas pela Nike para a Copa do Mundo. Inglaterra, França, Holanda e Uruguai, além do Brasil, divulgaram os novos modelos nos últimos dias.

As seleções da Polônia e da Turquia ainda não estão classificadas, mas também divulgaram as novas camisas. Os dois países ainda disputam a repescagem europeia.

Faltam 80 dias para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, que terá largada no dia 11 de junho, no Estádio Azteca. As últimas vagas serão decididas na data Fifa que se inicia nesta segunda-feira (23).

Confira as camisas da Nike para a Copa do Mundo