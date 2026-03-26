"Vai, Brasa"? Entenda a polêmica em torno da camisa da Seleção Brasileira

Divulgação / Nike

O novo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, lançado na segunda-feira (23) pela Nike, está dando o que falar nas redes sociais. O assunto estourou após a divulgação de um vídeo onde uma das designers responsáveis pelo desenvolvimento do uniforme explicou o conceito por trás de alguns detalhes do modelo.

O conjunto é composto pela tradicional camisa amarela com detalhes em verde, calção azul e meias brancas com a palavra "Brasa". Na parte interna da gola da camisa, a expressão "vai, Brasa" também aparece. Segundo a designer Rachel Denti a ideia era que os jogadores carregassem consigo o apelido da Seleção:

— É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender, você olha e você sabe o que "vai, Brasa" significa. Então, a gente trouxe esse nome, esse apelido carinhoso que a gente dá. Tem escrito "vai, Brasa", que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles — explicou.

Acontece que, ao ouvir a explicação, torcedores apontaram que o termo não é utilizado popularmente para se referir à Seleção. Milhares de usuários do X (antigo Twitter) e Instagram publicaram comentários dizendo que nunca tinham ouvido ou falado a expressão "vai, Brasa", como a designer da Nike havia argumentado.

O incômodo foi causado por uma suposta desconexão da equipe que produziu o uniforme com a realidade da torcida brasileira.

Por outro lado, alguns internautas defenderam que o apelido não é novidade, pelo menos na internet. Voltaram a circular publicações do perfil oficial da CBF e de páginas de esporte chamando o Brasil de Brasa há pelo menos quatro anos.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também usou o termo na campanha do Time Brasil para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Teoria

Uma teoria que circula nas redes é que a campanha apoiada no apelido "Brasa" foi criada pensando na camisa vermelha da Seleção, que acabou sendo substituída pela azul. Vale ressaltar que a Nike não confirma essa informação, se tratando de uma suposição dos torcedores.

A cor faria referência ao pau-brasil, árvore que deu nome ao país, e que foi batizada com esse nome pelos portugueses por seu interior avermelhado como fogo, brasa.

O presidente da CBF, Samir Xaud, vetou a produção das camisas vermelhas para a Seleção e obrigou a Nike a mudar a cor do uniforme dois. Assim, a camiseta em parceria inédita com a Jordan foi lançada em tons de azul e preto.

Camisa amarelo canário

Rachel Denti destacou que a proposta da camisa foi traduzir a essência do país em cada elemento visual e estrutural da peça. Segundo ela, o ponto de partida foi resgatar o "Brasil em sua forma mais pura", desde a escolha das cores até os detalhes incorporados ao tecido. O tradicional amarelo foi mantido, mas com uma abordagem específica.

— A ideia foi trazer o que é Brasil na sua mais pura versão. O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, o canarinho, que é o nosso amarelo, o amarelo clássico do Brasil. O azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, com um pouquinho do verde-água e esse verde quase meio neon — detalhou.

Além da paleta de cores, a designer explicou que o uniforme traz inovação no material:

— A Nike desenvolveu um material chamado Aerofit que a gente consegue incorporar um design dentro da malha ca,osa. E de longe talvez você não veja, mas de perto tem uma gama de detalhes aqui. E o quadro que a gente fez são as formas geométricas da bandeira do Brasil, que é uma bandeira inconfundível.

O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil. Um exemplo está nas listras laterais do calção, inspiradas na vestimenta tradicional da capoeira, conhecida como abadá. Por fim, o escudo e a gola do uniforme também receberam atenção especial, combinando elementos clássicos e contemporâneos.

— No escudo, com as cinco grandes estrelas, a gente quis misturar um pouquinho do retrô com uma coisa mais futurista. Então, tem uma textura de feltro, que traz um pouco dessa coisa do retrô, e o silicone por cima, que é bem moderno. A gola que a gente fez esse ano tem um design um pouquinho mais retrô, que presta uma homenagem, mas também é feito com material que estica bastante, que é para aqueles momentos do futebol que se comemora puxando pela gola, que é Brasil também — completou.

Os novos uniformes já tem data de estreia. Nesta quinta-feira (26), o Brasil usará a camisa azul no amistoso contra a França, e a amarela será utilizado pela primeira vez contra a Croácia, na próxima terça (31). As partidas ocorrem nos Estados Unidos.