Último Brasil x França teve jogador do Grêmio e ex-Inter no comando

Oscar e Neymar marcaram para o Brasil. Rafael Ribeiro / CBF

Às vésperas da Copa do Mundo, duas das principais seleções do mundo se enfrentarão nesta data Fifa. Brasil e França duelarão na próxima quinta (26), às 17h, no Gillete Stadium, em Foxboro, nos Estados Unidos.

O último amistoso entre as duas equipes completará, no dia 26 de março, exatos 11 anos. Jogando no Stade de France, em Paris, a Seleção Brasileira fez, de virada, 3 a 1 nos donos da casa. Varane marcou para a França, mas Oscar, Neymar e Luiz Gustavo fizeram para os brasileiros.

Curiosamente, um dos titulares na ocasião era Willian, atualmente meia-atacante do Grêmio. O camisa 10 do Tricolor deu assistência para os gols de Neymar e Luiz Gustavo. Na casamata, a Seleção tinha Dunga, ex-jogador e treinador do Inter.

Outros jogadores ligados à dupla Gre-Nal também fizeram parte do amistoso. Marcelo Grohe, à época atuava pelo Tricolor, foi o goleiro reserva de Jefferson. Oscar foi titular da equipe de Dunga, enquanto o volante Souza e os atacantes Luiz Adriano e Douglas Costa foram reservas na ocasião.

Escalações e gols

França: Mandanda; Sagna, Varane, Sakho e Evra; Schneiderlin, Matuidi e Sissoki; Benzema, Griezmann e Valbuena. Técnico: Didier Deschamps.

Brasil: Jefferson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias e Oscar; Neymar, Firmino e Willian. Técnico: Dunga.