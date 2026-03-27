Copa do Mundo

Irã na Copa
Notícia

Trump recuou sobre presença do Irã na Copa, avalia ex-conselheiro da Casa Branca

Ex-membro do Conselho de Segurança Nacional do Governo Bush e autor de livros sobre esporte e geopolítica, Victor Cha, diz acreditar que os americanos gostariam de ver a seleção iraniana na Copa

Rodrigo Oliveira

De Washington

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS