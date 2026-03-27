Trump recuou sobre presença do Irã na Copa, avalia ex-conselheiro da Casa Branca

Victor Cha concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de sua posição inicial em relação à presença do Irã na Copa do Mundo de 2026. Ao menos esta é a avaliação do ex-conselheiro da Casa Branca Victor Cha, 66 anos, que concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora na tarde desta sexta-feira (27), em Washington.

Integrante do Conselho de Segurança Nacional do governo George W. Bush entre 2004 e 2007 e especialista em política asiática, o cientista político avalia que a presença do Irã no Mundial seria positiva para os Estados Unidos.

E Cha acredita que Trump enfim chegou a essa conclusão.

— Eu acho que a reação inicial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi de não querer a participação do Irã, mas ele mudou de ideia — disse Cha a Zero Hora, em entrevista concedida na sede do Centro Estratégico de Estudos Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), instituto onde coordena os estudos de geopolítica e política externa.

— Acredito que ele entendeu que, no fim, os Estados Unidos deveriam querer que todos os países venham, cada um com suas diferenças. Mas a decisão está nas mãos da equipe iraniana e das autoridades (do país persa) — completou.

O ex-conselheiro da Casa Branca, contudo, acredita que qualquer decisão adotada pelo Irã terá um componente político.

— Quase todo ato em um grande evento esportivo é político. A participação do Irá será uma manifestação política. Mas, se eles decidirem não participar, isso também será uma manifestação política. Política e esporte sempre operam juntos. Qualquer decisão que a equipe tomar terá um aspecto político — completou Cha, que é autor do livro "Além do Último Ponto", que analisa o impacto geopolítico dos Jogos Olímpicos 2008, em Pequim, na China.

Por fim, o cientista político disse acreditar que os americanos gostariam de ver o Irã na Copa.