Três motivos para a Itália ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva

Italianos sofreram o empate no tempo normal e foram derrotados nos pênaltis. Elvis Barukcic / AFP

Aquela ideia de que uma Copa do Mundo sem a Itália não é uma Copa do Mundo parece ter ficado no passado. Em 2026, será o terceiro Mundial sem a Azurra, tetracampeã do mundo, sendo a última vez em 2006.

Nesta terça-feira (31), a seleção foi derrotada pela Bósnia e Herzegovina no segundo jogo da repescagem europeia nas penalidades. Mais uma vez, o fantasma dessa fase atormentou os italianos, que não resistiram fora de casa.

Nas duas últimas eliminatórias, a Itália também caiu na repescagem. Em 2017, foi derrotada pela Suécia por 1 a 0. Já em 2022, foi derrotada pela modesta Macedônia do Norte, que depois seria eliminada por Portugal.

A ausência na Copa reflete o enfraquecimento do futebol italiano nos últimos anos. Depois da conquista em 2006, a seleção disputou as Copas de 2010 e de 2014, mas caiu na fase de grupos.

Zero Hora separou três motivos para justificar a ausência da Itália em mais uma Copa do Mundo.

Geração de poucas estrelas

O público do futebol se acostumou a ter na Itália um sinônimo de grandes jogadores. Da geração de Giuseppe Meazza até o time liderado por Fabio Cannavaro, os italianos sempre tiveram jogadores de renome no elenco, algo que não se repete nos últimos anos.

Entre os titulares que enfrentaram a Bósnia, são poucos os jogadores incontestáveis em suas equipes, como é o caso de Donnarumma (Manchester City), Dimarco (Inter de Milão) e Barella (Inter de Milão). De resto, são jogadores de destaque em seus clubes, em sua maioria italianos, mas sem prestígio mundial.

No título de 2006, a Itália tinha no ataque, por exemplo, nomes como Del Piero, Totti e Luca Toni. Em 2026, o torcedor teve de se contentar com Retegui, Moise Kean e Pio Esposito.

Liga enfraquecida

Outro reflexo da má fase da seleção está na decadência do Campeonato Italiano, que está longe de ser a principal liga do mundo, como já foi em outras décadas. Em relação ao continente, por exemplo, o último time do país a conquistar a Champions League foi a Inter de Milão, na temporada 2009-2010.

No período, Juventus e a própria Inter de Milão somaram dois vice-campeonatos, mas não chegaram a conquistar a taça. Desde então a Espanha ficou com oito títulos, a Inglaterra com quatro, a Alemanha com dois e a França com um.

Ciclo de treinadores

É evidente que o planejamento da Federação Italiana de Futebol também foi decisivo para mais um vexame da seleção. Foram três técnicos no ciclo de quatro anos, o que dificultou uma sequência no trabalho executado.

Primeiro foi Roberto Mancini, responsável pelo título da Eurocopa de 2020, mas também pela não classificação para a Copa de 2022. Em agosto de 2023, Luciano Spaletti assumiu o cargo, mas permaneceu apenas até a metade de 2025.