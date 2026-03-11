"Sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa", diz ministro do Esporte do Irã

Os iranianos estão no Grupo G da Copa do Mundo. DAN MULLAN / POOL/AFP

A Fifa pode ter um problema para resolver nos próximos dias. Conforme Ahmad Donyamali, ministro do Esporte do Irã, o país asiático não irá disputar a Copa do Mundo. A declaração foi dada em pronunciamento à TV estatal iraniana.

— Considerando que este regime corrupto (os Estados Unidos) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo — declarou Donyamali.

No mesmo dia da fala do ministro do Irã, Gianni Infantino, presidente da Fifa, também se pronunciou e disse ter a garantia de Donald Trump de que o Irã será bem-vindo para a disputa do Mundial.

"Falamos (Infantino e Trump) sobre a situação no Irã e o fato da seleção iraniana estar classificada para participar da Copa de 2026. Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a seleção do Irã será bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", escreveu Infantino em sua conta no Instagram.

Os iranianos estão no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe estavam programadas para ocorrer nos Estados Unidos — duas em Los Angeles e uma em Seattle.