Site vaza detalhes de novas camisas de Brasil, França, Holanda e Inglaterra para a Copa; veja fotos

O site Footy Headlines divulgou imagens das novas camisas de algumas das principais seleções do futebol mundial para a Copa. Entre os países que aparecem nos registros publicados nesta terça-feira (17) estão Brasil, França, Holanda e Inglaterra. Veja acima.

Segundo a publicação, as fotos fazem parte de ensaios promocionais e antecipam os modelos que devem ser lançados oficialmente nos próximos dias.

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Vinícius Júnior aparece vestindo a camisa da Amarelinha, enquanto seu parceiro de Real Madrid Tchouaméni representa a França. Já De Jong e Rashford são os rostos das seleções da Holanda e da Inglaterra, respectivamente. Todas as equipes têm a Nike como fornecedora. O mesmo site já havia vazado outras imagens da camisa da Seleção Brasileira, ainda no ano passado, em novembro.

Detalhes da Amarelinha

No caso do Brasil, o uniforme principal mantém a base amarela, mas com um tom mais escuro e detalhes em verde. A gola é redonda e traz uma ponta triangular frontal em um verde mais profundo, chamado de Geody Teal, detalhe inspirado no uniforme usado pela seleção tricampeã em 1970. O mesmo acabamento se repete nas mangas.

O conjunto tradicional com calção azul e meiões brancos deve ser mantido. A camisa amarela deve ser utilizada pela primeira vez no amistoso contra a Croácia, dia 31.