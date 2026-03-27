"Será a Copa do Mundo mais cara da história", projetam economistas americanos

Zero Hora ouviu economistas e pesquisadores em Washington. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A guerra no Irã vai impactar bastante o bolso dos torcedores que viajarão aos Estados Unidos para assistir à Copa do Mundo, independentemente de quando o conflito terminar.

A garantia é dos especialistas. De acordo com diversos economistas e pesquisadores ouvidos por Zero Hora em Washington, o Mundial de 2026 será o mais caro de todos os tempos.

— As pessoas vão enfrentar preços mais altos em praticamente tudo o que consumirem aqui, especialmente corridas de táxi e aplicativo, mas também refeições em restaurantes e quase todos os outros itens. Será a Copa do Mundo mais cara da história — projeta o economista Dean Baker, cofundador do Centro de Pesquisa de Políticas Econômicas, baseado em Washington.

Já Lindsay Owen, diretora-executiva do Groundwork Collaborative, centro de pesquisa em política econômica também situado na capital americana, é outra a ter a convicção de que a Copa de 2026 irá superar todas as outras em relação aos custos para o torcedor.

— Mesmo antes da guerra com o Irã, esta já seria a Copa mais cara da história por conta do alto valor dos ingressos. Mas as consequências da guerra apenas vão deixar o Mundial ainda mais inacessível. Os preços do petróleo bruto subiram mais de 40% e os custos do combustível de aviação estão disparando. Esses aumentos não ficam restritos ao setor de energia, eles se espalham por toda a economia. Os hotéis já subiram mais de 300% em algumas cidades-sede. Voos, hotéis e transporte local ficarão mais caros. E tudo ao mesmo tempo — estima.

Petróleo e inflação global

O impacto da guerra passa diretamente pelo petróleo, principal motor da inflação global neste momento.

— Infelizmente, será sim (o Mundial mais caro da história). Temos cerca de 20% do mercado fora do ar por conta do fechamento do estreito de Ormuz, e o preço só vai subir daqui. Mesmo que tivesse uma solução diplomática hoje, você ainda teria um, dois ou três meses até normalizar. O impacto já é irreversível — explica a Zero Hora o brasileiro Fernando Ferreira, diretor de risco geopolítico da consultoria Rapidan Energy, especializada no mercado global de energia e localizada em Washington.

Fernando Ferreira é diretor de risco geopolítico da consultoria Rapidan Energy. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Especialista em inflação e impacto econômico de crises, Dean Baker concorda que a alta de preços já é inevitável, mesmo com a indefinição sobre a duração da guerra.

— Há muita incerteza em relação à duração do conflito e ao fato de o Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa cerca de 20% do petróleo mundial, permanecer bloqueado. Mas, mesmo que ele seja reaberto amanhã, ainda é provável que vejamos preços do petróleo mais altos em junho do que veríamos se não houvesse guerra — afirma.

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Alto custo dos voos

O efeito mais imediato, de acordo com Ferreira, será sentido no transporte, especialmente o aéreo.

— O combustível de aviação vai afetar diretamente o preço da passagem de avião e isso não tem previsão de terminar tão cedo. Além disso, se você vem para os jogos e pretende dirigir de um estádio para outro, vai pagar mais caro na gasolina — completa.

Clint Henderson, editor-chefe do site The Points Guy, especialista em tarifas aéreas, acredita que o alto custo dos voos domésticos será um dos maiores desafios para o torcedor.

— Enxergamos aumentos expressivos nas tarifas aéreas, chegando a até 50% em alguns voos. E espero que as viagens fiquem muito mais caras daqui até a Copa do Mundo — observa.

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Impactos na hospedagem

O ex-zagueiro do Grêmio Rodrigo Costa, hoje morando em Orlando e comentarista da Nossa Rádio USA, voltada para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, percebe o impacto no dia a dia.

— A guerra já está afetando a economia. Os aluguéis subiram, o combustível subiu absurdamente e isso impacta no dia a dia. Sem dúvida, será um evento caro para os torcedores — afirmou a Zero Hora, em Boston, pouco antes do amistoso da Seleção Brasileira contra a França.

Ex-zagueiro do Grêmio Rodrigo Costa é comentarista da Nossa Rádio USA. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Em Washington, o presidente Donald Trump afirma que mantém negociações para um acordo de paz com líderes iranianos, mas, ao mesmo tempo, dá declarações contraditórias sobre o fim do conflito.

Mesmo em um cenário de resolução rápida, porém, os efeitos econômicos já são considerados inevitáveis. E já estão sendo sentidos.