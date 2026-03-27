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"Será a Copa do Mundo mais cara da história", projetam economistas americanos

Especialistas relatam que os custos do Mundial serão inflacionados mesmo se o conflito no Oriente Médio terminar em breve

Rodrigo Oliveira

Direto de Washington-EUA

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