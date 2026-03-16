Sem Neymar, Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira pela última vez antes da Copa; veja lista 

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (16), a última lista de convocados antes da Copa do Mundo de 2026.
E a principal dúvida, quanto a presença de Neymar entre os nomes, foi sanada: o jogador do Santos está fora dos amistosos contra França e Croácia, no fim de março, nos Estados Unidos.
Algumas surpresas apareceram na lista. Igor Thiago, do Brentford, e Gabriel Sara, do Galatasaray, estão entre os convocados.
Veja abaixo a lista completa:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahce)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
Meias
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Andrey Santos (Chelsea)
Atacantes
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luís Henrique (Zenit)
- João Pedro (Chelsea)
- Matheus Cunha (United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bornemouth)
- Vini Jr. (Real Madrid)