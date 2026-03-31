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Veja em qual grupo as últimas classificadas da Copa do Mundo 2026 vão entrar

Bósnia e Herzegovina, Turquia, República Tcheca, Suécia, República Democrática do Congo e Iraque conquistaram as vagas da repescagem

Zero Hora

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