Veja em qual grupo as últimas classificadas da Copa do Mundo 2026 vão entrar

Bósnia eliminou a Itália em partida disputada em Zenica. Elvis Barukcic / AFP

Com direito a dois confrontos decididos nas penalidades e um na prorrogação, a Copa do Mundo conheceu as últimas seleções classificadas para a competição na terça-feira (31) e na madrugada de quarta (1º).

O jogo mais aguardado envolveu a tetracampeã Itália, que foi derrotada nas penalidades após empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina. A seleção do centroavante Edin Džeko foi para o Grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.

Outro duelo decidido nas penalidades foi entre República Tcheca e Dinamarca, que empataram em 2 a 2 no tempo normal. Os tchecos venceram nos pênaltis e confirmaram a vaga no Grupo A. Na primeira fase, enfrentarão México, Coreia do Sul e África do Sul.

Quem também garantiu vaga na Copa do Mundo foi a Suécia, que venceu a Polônia por 3 a 2, em casa. A equipe do artilheiro Gyökeres se junta ao Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

Por fim, a última classificada da Europa foi a Turquia, que superou Kosovo, fora de casa, por 1 a 0. Os turcos voltam ao Mundial após 24 anos e estarão no Grupo D, assim como Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

Repescagem Mundial

A penúltima vaga foi decidida no confronto entre República Democrática do Congo e Jamaica. Os africanos venceram por 1 a 0, com um gol na prorrogação, e voltarão a disputar o Mundial depois de 52 anos. A equipe está no Grupo K, que tem Portugal, Colômbia e Uzbequistão.