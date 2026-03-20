Copa do Mundo

Inspirada nos anos 1990 
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Seleções patrocinadas pela Adidas lançam camisas 2 para a Copa do Mundo; veja fotos

Coleção reúne uniformes de mais de 20 equipes, incluindo Argentina, Alemanha e Espanha

Zero Hora

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