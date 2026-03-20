Seleções lançam camisas 2 para a Copa do Mundo; veja fotos

As seleções patrocinadas pela Adidas apresentaram suas camisas reservas para a Copa do Mundo 2026. A coleção reúne uniformes de mais de 20 equipes, incluindo Argentina, Alemanha e Espanha, e aposta em um visual retrô inspirado nos anos 1990, com padrões geométricos e referências culturais de cada país.
Seleções como a tetracampeã mundial Itália, que ainda não está confirmada no Mundial, também teve uniforme pela fornecedora anunciado.
O principal destaque é o retorno do tradicional logo “Trefoil”, símbolo histórico da marca que volta a aparecer em uniformes de seleções após 36 anos — a última vez havia sido na Copa de 1990.
Entre os uniformes, chama atenção a camisa reserva da Argentina, atual campeã mundial, que traz base preta com detalhes em azul. A peça pode marcar a última participação de Lionel Messi em Copas do Mundo. O torneio começa em 11 de junho de 2026, com a possibilidade de as seleções alternarem entre uniformes titulares e reservas ao longo da competição.
Veja alguns dos modelos lançados pela Adidas
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