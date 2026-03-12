Seleção lança camisa 2 para a Copa em parceria com marca de Michael Jordan; veja fotos

Jogadores da Seleção fizeram parte do anúncio. Divulgação / Jordan / Nike

A Seleção Brasileira lançou, nesta quinta (12), em parceria com a Jordan, a camisa 2 que utilizará na Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreará o manto azul em amistoso contra a França, no dia 26 de março.

Inspirado nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do Brasil, o uniforme marca a primeira parceria da marca de Michael Jordan — que faz parte da Nike — com uma seleção de futebol.

No anúncio, Vinícius Júnior, Estêvão, Matheus Cunha e Marquinhos estão entre os modelos.

— Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme — disse Vini Jr.

— Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte. Estamos orgulhosos desse momento e confiantes de que este manto representará, dentro e fora de campo, a energia e a grandeza da nossa Seleção — afirmou Samir Xaud, presidente da CBF.

De acordo com a Nike, o uniforme é produzido com resíduos têxteis e foi projetado para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido. O design é inspirado em animais predadores brasileiros.

O uniforme principal, amarelo, será lançado nos próximos dias pela empresa — e deve estrear no amistoso contra a Croácia, no dia 31.