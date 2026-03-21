Seleção Brasileira retoma camisa com amarelo clássico para a Copa do Mundo de 2026: veja vídeo e fotos

A Nike lançou neste sábado a camiseta principal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, disputada em junho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O modelo retoma o amarelo "Canary" — nome registrado pela empresa em homenagem ao time brasileiro — depois de anos apostando em designs mais arrojados. As informações são do portal ge.

A decisão de voltar ao clássico "canarinho" partiu de uma leitura direta sobre identidade.

— O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser o Brasil. Quando você vê a Amarelinha, você sabe que é o Brasil — disse a designer brasileira Rachel Denti, que participou da criação do uniforme.

Ela explicou ainda que o objetivo era chegar ao essencial: a cor, a bandeira e os detalhes que qualquer brasileiro reconhece.

A camiseta entra em venda na próxima segunda-feira (23) no site da Nike. Ela vai a campo pela primeira vez no dia 31, no amistoso contra a Croácia, em solo americano.

Antes disso, no dia 27, o Brasil enfrenta a França com o novo uniforme azul, criado em parceria com a Jordan, marca associada ao astro do basquete Michael Jordan.

O atacante Estevão também falou sobre o lançamento.

— Vestir a camisa amarela é sempre especial. Ela representa a nossa história e a alegria de jogar futebol do jeito brasileiro. Quando jogamos com liberdade e confiança, essa alegria se transforma na nossa força dentro de campo — afirmou o jogador.

Amistosos pré-Copa

Os dois amistosos são a última janela de observação do técnico Carlo Ancelotti antes de fechar a lista para a Copa.

Na convocação anunciada na segunda-feira, o treinador deixou Neymar de fora e chamou Leo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Rayan. Endrick retorna ao grupo, e Ibañez e Danilo voltaram a ser lembrados.

Na Copa, o Brasil está no Grupo C. A estreia é no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

A segunda rodada acontece no dia 19, diante do Haiti, na Filadélfia, às 22h.