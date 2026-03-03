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Seleção Brasileira reencontra países do Tri e do Tetra: como estão os estádios das campanhas de 1970 e 1994 

Brasil pode jogar em apenas um dos palcos dos outros títulos

Rafael Diverio

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