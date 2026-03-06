Seleção Brasileira enfrentará o Panamá no último jogo antes da Copa do Mundo

Partida contra o Panamá será no dia 31 de maio. Tim on Tour / stock.adobe.com

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a Seleção Brasileira se despedirá do Brasil no Maracanã antes de viajar para Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o Panamá no dia 31 de maio em um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro e mundial.

O jogo contra os panamenhos fechará a primeira fase de preparação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira treinará na Granja Comary nos dias que antecedem à partida.

— Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da Seleção Brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA — disse o presidente Samir Xaud.

Será a última chance dos jogadores de se apresentarem para os torcedores em solo brasileiro.

— Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa — afirmou Ancelotti.

Antes de enfrentar o Panamá, o Brasil terá dois jogos na próxima data Fifa, quando medirá forças com França e Croácia, em Boston e Orlando, respectivamente. A convocação para esses jogos será no dia 16 de março, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.