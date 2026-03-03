Saiba quanto custam e como comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026

Brasil estreia na Copa de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Restam 100 dias para a Copa do Mundo 2026. Entre 11 de junho e 19 de julho, Canadá, Estados Unidos e México receberão a maior edição do torneio, com 48 seleções. Os ingressos para a competição estão sendo comercializados desde setembro do ano passado.

Com expectativa de que o torneio receba cerca de 6,5 milhões de torcedores, a Fifa adotou o modelo de preço dinâmico. Os valores também variam conforme as cidades-sede e a relevância do jogo.

Como comprar

Os ingressos para os jogos estão sendo lançados em forma de sorteios. Na plataforma da Fifa, o torcedor precisa se inscrever e fazer o processo padrão de compra, registrando seu cartão.

Caso seja beneficiado, o valor do(s) ingresso(s) será automaticamente debitado na conta registrada. Ao se inscrever no site, o interessado também receberá em primeira mão as notícias sobre a venda dos bilhetes.

A Fifa também já iniciou a venda dos pacotes de hospitalidade, que dão direito a ingressos premium, com preços a partir de U$ 3 mil (disponíveis aqui). Há ainda o mercado de revenda autorizado pela entidade em uma plataforma oficial, com preços inflacionados.

Custos para os brasileiros

O Brasil estreia em Nova Jersey, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, segue para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, no dia 19, e encerra a primeira fase diante da Escócia, dia 24, em Miami.

A estreia do Brasil, por exemplo, no MetLife, custa de US$ 105 (R$ 538,98 na cotação atual) a US$ 620 (R$ 3,1 mil), a depender da categoria do ingresso. O segundo jogo e o terceiro jogos, na Filadélfia e em Miami, respectivamente, custam entre US$ 60 (R$308) e US$ 445 (R$2,2 mil).

Nas fases eliminatórias, os ingressos começam em US$ 185 (cerca de R$ 1 mil) nos 16-avos de final, passam para US$ 260 (R$ 1,4 mil) nas oitavas, US$ 410 (R$ 2,2 mil) nas quartas e US$ 455 (R$ 2,4 mil) nas semifinais. A final tem preço mínimo de US$ 2.030 (aproximadamente R$ 10,4 mil).

Somando os valores mais baixos desde a fase de grupos até a decisão, o torcedor precisaria gastar pelo menos US$ 3.640, algo em torno de R$ 19,7 mil, para acompanhar o Brasil até a grande final.