Rodrygo tem lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo 

Atacante deve ficar fora dos gramados de seis a nove meses. Joilson Marconne / CBF

O técnico Carlo Ancelotti acordou com uma má notícia faltando 100 dias para a Copa do Mundo. Conforme o jornal Marca, da Espanha, o atacante Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol.

Com a gravidade da lesão, o camisa 11 do Real Madrid ficará de fora do restante da temporada e também do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. O tempo de recuperação varia de seis a nove meses.

Rodrygo não atuava há quase um mês em virtude de uma tendinite. O jogador entrou em campo aos 54 minutos, mas não conseguiu ajudar os merengues a vencerem o Getafe, que bateu o Real por 1 a 0 no Santiago Bernabeu.