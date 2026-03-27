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Rodrigo Oliveira: o que a Casa Branca me disse sobre a participação do Irã na Copa do Mundo

Secretaria de imprensa do governo Donald Trump evita posicionamento direto sobre o tema, mas "direciona" à reportagem uma manifestação do presidente da Fifa, Gianni Infantino, diz que a seleção iraniana "é bem-vinda" no Mundial 

Rodrigo Oliveira

De Washington

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