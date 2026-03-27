Rodrigo Oliveira: o que a Casa Branca me disse sobre a participação do Irã na Copa do Mundo

Reportagem entrou em contato com a Casa Branca. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Os Estados Unidos, afinal, aceitam receber a seleção do Irã para a Copa do Mundo 2026?

Diante das declarações contraditórias do presidente Donald Trump, solicitei por e-mail um posicionamento oficial à Secretaria de Imprensa da Casa Branca sobre o tema.

Fui prontamente atendido pelo porta-voz Davis Ingle. O oficial de mídia me relatou que o assunto "foi discutido no Salão Oval (da Casa Branca) há algumas semanas" entre Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino:

— Rodrigo, eu te direcionaria às declarações mais recentes do Presidente (Trump) e de Infantino sobre isso — me escreveu Ingle, encaminhando um link de uma posição oficial do líder da Fifa sobre o tema, publicada nas redes sociais sociais da entidade, no dia 10 de março.





No comunicado, Infantino garantiu que Trump apoia a presença do Irã na Copa do Mundo e garante que a delegação iraniana será bem-vinda aos Estados Unidos.

— Falamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana está classificada para disputar a Copa do Mundo de 2026. Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos — disse Infantino à época.

"Não acho apropriado"

Publicamente, porém, o governo norte-americano, porém, não é tão taxativo. Mesmo questionada diretamente por Zero Hora sobre o tema, a Secretaria de Imprensa da Casa Branca preferiu "terceirizar" a resposta para Infantino, sem deixar claro sequer se a Casa Branca endossa as declarações do presidente da Fifa.

Nos microfones, Donald Trump também não é claro. Pelo contrário. As declarações do presidente norte-americano sobre o assunto são contraditórias.

— A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda à Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, pela própria vida e segurança — escreveu o líder norte-americano na sua conta na rede Truth Social, dias após o encontro com Infantino, sem explicar, contudo, a que tipo de insegurança os atletas iranianos estariam submetidos.