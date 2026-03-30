Repescagem para a Copa do Mundo: onde assistir e horário dos jogos das eliminatórias europeias

Quatro das últimas seis vagas disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 serão definidas na Europa nesta terça-feira (31). As outras duas virão dos confrontos da repescagem intercontinental.
No Velho Continente, os jogos serão todos no mesmo horário, às 15h45min. Os duelos são: Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca. Abaixo, Zero Hora indica onde assistir aos jogos das eliminatórias europeias.
Bósnia x Itália
- 15h45min desta terça (31)
- O SporTV anuncia a transmissão.
Suécia x Polônia
- 15h45min desta terça (31)
- A ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.
Kosovo x Turquia
- 15h45min desta terça (31)
- A ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.
República Tcheca x Dinamarca
- 15h45min desta terça (31)
- A ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.