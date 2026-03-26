Repescagem da Copa do Mundo: veja quem está fora e quem segue vivo na disputa

As últimas seis vagas disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 começaram a ser disputadas nesta quinta-feira (26). São quatro vagas para a Europa e outras duas para a Repescagem Mundial.
Os jogos que definem os últimos classificados serão realizados na próxima terça-feira (31). Veja abaixo a situação dos confrontos.
Repescagem Europeia
No Velho Continente, um misto de alívio, surpresas e emoção até o fim. Pressionada, sem jogar a Copa desde 2014, a Itália bateu a Irlanda do Norte por 2 a 0, em Bérgamo, e decidirá a vaga contra a Bósnia, que surpreendeu fora de casa e eliminou o País de Gales, nos pênaltis. Também nas penalidades a República Tcheca bateu a Irlanda. Agora, os tchecos terão pela frente a Dinamarca, que atropelou a Macedônia do Norte por 4 a 0.
Outra surpresa veio do Kosovo, que venceu a Eslováquia por 4 a 3 em um jogo eletrizante e segue vivo em busca de uma classificação inédita para a Copa do Mundo. O próximo desafio será contra a Turquia, que eliminou a Romênia por 1 a 0. Já a Polônia confirmou seu favoritismo ao bater a Albânia por 2 a 1 e agora enfrenta a Suécia, que contou com show de Gyökeres para vencer a Ucrânia por 3 a 1.
Resultados na Europa
- Itália 2x0 Irlanda do Norte
- País de Gales (3) 1x1 (4) Bósnia
- República Tcheca (4) 2x2 (2) x Irlanda
- Dinamarca 4x0 Macedônia do Norte
- Kosovo 4x3 Eslováquia
- Turquia 1x0 Romênia
- Polônia 2x1 Albânia
- Suécia 3x1 Ucrânia
Repescagem Intercontinental
No primeiro jogo, Suriname até ameaçou surpreender a Bolívia e abriu o placar. Contudo, os sul-americanos, que não disputam o Mundial desde 1994, viraram a partida e irão decidir a vaga na Copa do Mundo contra o Iraque no dia 1º de maio, em Monterrey, no México.
O segundo jogo teve vitória da Jamaica sobre a Nova Caledônia, e agora terá a República Democrática do Congo na partida valendo a classificação. O duelo será na terça-feira (31), às 18h, em Guadalajara, no México.
Os duelos que decidem as últimas vagas na Copa
- Itália x País de Gales
- Suécia x Polônia
- Kosovo x Turquia
- Dinamarca x Irlanda
- Iraque x Bolívia
- República Democrática do Congo x Jamaica